Гафин о Личке и 3-м месте «Динамо»: «Оценивать нужно по окончании сезона. Надо провести весеннюю часть гораздо сильнее, чем раньше» 

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».

После 18 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 3-е место.

— Как оцените работу Лички в осенней части? Ему удалось сбалансировать игру — команда к концу первого отрезка чемпионата, ведя в счете, побед уже не упускала.

— Мы удовлетворены результатом на этом отрезке. Команда трансформировалась по ходу чемпионата, нащупала баланс между атакой и обороной. Очевидно, что у Марцела, который является адептом атакующего футбола, заняло какое-то время, чтобы понять возможности команды в целом и настроить игру, пройдя через несколько неприятных результатов.

Но мы в итоге выдали беспроигрышную серию и отрезками показывали характер и очень качественный футбол. Теперь у нас наступает новый важный рубеж — зимние сборы — и нужно приложить максимум усилий, чтобы мы взяли с собой лучшее из прошлого года, исправили свои минусы и провели весеннюю часть гораздо сильнее, чем в предыдущих сезонах.

— Какую оценку поставите Личке за осень?

— Оценивать нужно по окончании сезона, сейчас это преждевременно, – сказал член совета директоров «Динамо».

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5 комментариев
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К сожалению, мы последнее время регулярно проваливаем вторую часть. Хотелось бы исправить это.
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Бронза будет большим успехом
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Правильно сказал Гафин, цеплят по осени считают. В данном случае в футболе , по весне. Но самое главное что стартовый состав Динамо, почти стабилизировался. И ещё не мало важная деталь, начинает сыгрыватся и появляется собственный стиль игры Динамо. Большой приход новичков, конечно же сказался на игре Динамо, в начале сезона. Но к концу первого круга, игра Динамо становилась всё лучше и лучше. Появился прогресс, почти у всех игроков Динамо
Удачи и без травм, во второй половине этого сезона!
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Весной начнётся проверка на прочность.
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Ответ Philatelist79
К сожалению, мы последнее время регулярно проваливаем вторую часть. Хотелось бы исправить это.
Они будут стараться.
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