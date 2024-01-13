Гафин о Личке и 3-м месте «Динамо»: «Оценивать нужно по окончании сезона. Надо провести весеннюю часть гораздо сильнее, чем раньше»
Дмитрий Гафин оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера «Динамо».
После 18 туров бело-голубые занимают в Мир РПЛ 3-е место.
— Как оцените работу Лички в осенней части? Ему удалось сбалансировать игру — команда к концу первого отрезка чемпионата, ведя в счете, побед уже не упускала.
— Мы удовлетворены результатом на этом отрезке. Команда трансформировалась по ходу чемпионата, нащупала баланс между атакой и обороной. Очевидно, что у Марцела, который является адептом атакующего футбола, заняло какое-то время, чтобы понять возможности команды в целом и настроить игру, пройдя через несколько неприятных результатов.
Но мы в итоге выдали беспроигрышную серию и отрезками показывали характер и очень качественный футбол. Теперь у нас наступает новый важный рубеж — зимние сборы — и нужно приложить максимум усилий, чтобы мы взяли с собой лучшее из прошлого года, исправили свои минусы и провели весеннюю часть гораздо сильнее, чем в предыдущих сезонах.
— Какую оценку поставите Личке за осень?
— Оценивать нужно по окончании сезона, сейчас это преждевременно, – сказал член совета директоров «Динамо».
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Удачи и без травм, во второй половине этого сезона!