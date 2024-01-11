Клопп о Нуньесе: «В первый год он забивал от случая к случаю, а теперь полезен в каждом матче. Моя вера в игроков безгранична, пока они ведут себя должным образом»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп доволен игрой Дарвина Нуньеса.

В матче Кубка английской лиги с «Фулхэмом» (2:1) Нуньес отдал две голевые передачи.

«Должен сказать, он показывает выдающуюся игру. Мне нравится многое в том, как он играет. Первый год был периодом адаптации, и он забивал от случая к случаю, но теперь он вносит свой вклад в каждом матче. Игроки попадают в стартовый состав не потому, что забивают или не забивают. Моя вера в них безгранична, пока они ведут себя должным образом. Они заслуживают этого благодаря усилиям.

Я не знаю, как объяснить ситуацию с Дарвином. Я рад реакции Дарвина и тому, как он это воспринял, но в таких ситуациях невозможно быть еще более невезучим. Он делает все совершенно правильно, но мяч не попадает [в ворота]. А потом он пытается забить еще раз. Думаю, это действительно нечто особенное», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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16 комментариев
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Мало тренеров, которые умеют терпеть и ждать, когда видят потенциал. Ещё меньше боссов, которые это тренерам позволяют. В Пуле всё сошлось, Нуньесу повезло. Посмотрим, как дальше будет
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У Нуньеса так то при всей его нереализации 8+10 за Ливерпуль в этом сезоне.по прежнему уверен что у него все впереди ,чуть везения и чуть холодной головы и это будет голевая машина
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Ответ xQcoW
Комментарий скрыт
кто о чем а хейтеры о Кэроле
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Ответ charly001
Вчера как не забил с двух метров необъяснимо даже для Клоппа
Ну ты вспомни момент Хейлунда с Виганом
Там вообще пустые ворота были и позицию лучше и всеравно мимо
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Не главная беда
Опорная зона опять сквозит да и в оборону условного Инасиу надо покупат
В атаке есть Гакпо который откуда не возмись может момент создать и гол забить
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Ответ Red Scouser
Полезных игроков команде хватает, от него требуется чтобы он забивал и забивал много
Начнёт много забивать, что нам всем тогда с запасами валидола делать, выбрасывать?
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Это мы ещё на Левандовски поняли, когда он при беге носом вперёд падал, а ты его снова ставил
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Я заметил что он забивает хорошо головой нежели ногой )))
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Нуньес шикарный футболлер и сейчас ,да и год назад . Уверен что будет прибавлять и станет однозначным топом
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Ответ Марат Романов
У Нуньеса так то при всей его нереализации 8+10 за Ливерпуль в этом сезоне.по прежнему уверен что у него все впереди ,чуть везения и чуть холодной головы и это будет голевая машина
У Нуньеса результативное действие каждые 93 минуты

Без учёта пенальти он по г+п в АПЛ входит в топ-8, опережая, например, ВСЕХ игроков из Арсенала

И это при плохой реализации. Боюсь представить, что будет при хорошей
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