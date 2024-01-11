Клопп о Нуньесе: «В первый год он забивал от случая к случаю, а теперь полезен в каждом матче. Моя вера в игроков безгранична, пока они ведут себя должным образом»

Юрген Клопп доволен игрой Дарвина Нуньеса.

В матче Кубка английской лиги с «Фулхэмом» (2:1) Нуньес отдал две голевые передачи.

«Должен сказать, он показывает выдающуюся игру. Мне нравится многое в том, как он играет. Первый год был периодом адаптации, и он забивал от случая к случаю, но теперь он вносит свой вклад в каждом матче. Игроки попадают в стартовый состав не потому, что забивают или не забивают. Моя вера в них безгранична, пока они ведут себя должным образом. Они заслуживают этого благодаря усилиям.

Я не знаю, как объяснить ситуацию с . Я рад реакции Дарвина и тому, как он это воспринял, но в таких ситуациях невозможно быть еще более невезучим. Он делает все совершенно правильно, но мяч не попадает [в ворота]. А потом он пытается забить еще раз. Думаю, это действительно нечто особенное», – сказал главный тренер « ».

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