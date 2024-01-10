«Ливерпуль» отдал Карвалью в аренду «Халлу» до конца сезона

Фабиу Карвалью проведет остаток сезона в «Халл Сити».

Клуб из Чемпионшипа арендовал хавбека « » до конца сезона.

Первую половину сезона Карвалью провел в «РБ Лейпциг», но в декабре «Ливерпуль» вернул португальца из-за недовольства его игровым временем.

В текущем сезоне выходил на поле в 9 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем по 17 минут. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: wearehullcity.co.uk

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