«Ливерпуль» отдал Карвалью в аренду «Халлу» до конца сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия трансферы Халл чемпионшип Фабиу Карвалью Футбол

Фабиу Карвалью проведет остаток сезона в «Халл Сити».

Клуб из Чемпионшипа арендовал хавбека «Ливерпуля» до конца сезона.

Первую половину сезона Карвалью провел в «РБ Лейпциг», но в декабре «Ливерпуль» вернул португальца из-за недовольства его игровым временем.

В текущем сезоне Карвалью выходил на поле в 9 матчах Бундеслиги, проводя на поле в среднем по 17 минут. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: wearehullcity.co.uk

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3 комментария
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Здесь будет больше шансов поиграть, конечно, чем в Лейпциге.

Может заиграет.
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