«Ахмат» расторг контракт с защитником сборной Казахстана Быстровым и отдал Волкова в аренду

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Ахмат Марат Быстров Ленинградец Владислав Волков Футбол

«Ахмат» объявил о расставании с двумя защитниками.

Клуб расторг контракт с Маратом Быстровым по соглашению сторон. Футболист сборной Казахстана провел за грозненцев 80 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Владислав Волков продолжит карьеру в «Ленинградце». Он перешел в команду Мелбет Первой лиги на правах аренды до конца сезона. Изучить показатели 23-летнего игрока можно тут.

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