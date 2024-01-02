Защитник «Ахмата» Челикович о России и Грозном: «Чувствую себя в полной безопасности. Невероятный город, прекрасные люди»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Ясмин Челикович Футбол

Защитник «Ахмата» Ясмин Челикович описал свои впечатления от жизни в России.

«Когда я услышал, что возник вариант с возможным переходом в «Ахмат», честно, очень обрадовался такой возможности. Да, я практически ничего не знал на тот момент ни про клуб, ни про город, но где-то внутри чувствовал – это именно то, что мне нужно. И теперь, когда я уже успел провести в Грозном какое-то время, понимаю, что это было одно из самых правильных решений в жизни.

Невероятный город, прекрасные люди. Сложно даже представить, что где-то тебя могут настолько тепло встретить. Профессионализм чувствуется в каждой детали, в отношении к тебе. Перед переходом я разговаривал со множеством футболистов, игравших и играющих в России, с теми, кто здесь живет, и каждый меня убеждал – здесь нечего бояться. И это действительно так, чувствую себя в полной безопасности в России», – сказал босниец.

В июле «Ахмат» арендовал Челиковича у «Тузла Сити» до конца сезона с правом выкупа.

Статистику защитника можно посмотреть здесь.

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