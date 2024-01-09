«Моленбек» хочет выкупить Сиссако у «Сочи». Защитник интересен нескольким клубам Европы

«РВД Моленбек» хочет выкупить защитника «Сочи» Муссу Сиссако.

Сиссако выступает за бельгийский клуб на правах аренды до конца сезона.

По информации Africa Foot, руководство « » начало переговоры с представителями игрока о выкупе по окончании аренды.

Также сообщается об интересе к со стороны ряда европейских клубов, включая « », «Селтик», « », «Метц», « » и «Серветт».

Статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.

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