«Моленбек» хочет выкупить Сиссако у «Сочи». Защитник интересен нескольким клубам Европы
«РВД Моленбек» хочет выкупить защитника «Сочи» Муссу Сиссако.
Сиссако выступает за бельгийский клуб на правах аренды до конца сезона.
По информации Africa Foot, руководство «Моленбека» начало переговоры с представителями игрока о выкупе по окончании аренды.
Также сообщается об интересе к Сиссако со стороны ряда европейских клубов, включая «Майнц», «Селтик», «Лидс», «Метц», «Саутгемптон» и «Серветт».
Статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.
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