«Моленбек» хочет выкупить Сиссако у «Сочи». Защитник интересен нескольким клубам Европы

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«РВД Моленбек» хочет выкупить защитника «Сочи» Муссу Сиссако.

Сиссако выступает за бельгийский клуб на правах аренды до конца сезона.

По информации Africa Foot, руководство «Моленбека» начало переговоры с представителями игрока о выкупе по окончании аренды.

Также сообщается об интересе к Сиссако со стороны ряда европейских клубов, включая «Майнц», «Селтик», «Лидс», «Метц», «Саутгемптон» и «Серветт».

Статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.

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