Матсен продлил контракт с «Челси» до 2027-го с отступными. «Боруссия» арендует защитника за 2 млн фунтов без права выкупа

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Иан Матсен продлил контракт с «Челси» перед арендой в «Боруссию».

Ранее стало известно, что дортмундцы согласовали аренду защитника «Челси».

По данным инсайдера Фабрицио Романо, перед арендой Матсен продлил контракт с «Челси» до июня 2027 года. В новом соглашении прописаны отступные, которые активируются этим летом.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что арендное соглашение с «Боруссией» не включает опцию выкупа, несмотря на то, что изначально «Челси» хотел включить в сделку обязательный выкуп Матсена за 30 млн фунтов. В лондонском клубе считают, что летом стоимость 21-летнего защитника возрастет. Отмечается, что аренда нидерландца обойдется «Боруссии» в 2 млн фунтов.

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3 комментария
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Шикарная сделка для Челси. Боруссия будет платить всю зарплату и еще 2 млн сверху. Игрок молодой его время еще придёт или время его продажи придёт.
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Гуд, что продлили) Прокачают его )
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