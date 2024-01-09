Матсен продлил контракт с «Челси» до 2027-го с отступными. «Боруссия» арендует защитника за 2 млн фунтов без права выкупа
Иан Матсен продлил контракт с «Челси» перед арендой в «Боруссию».
Ранее стало известно, что дортмундцы согласовали аренду защитника «Челси».
По данным инсайдера Фабрицио Романо, перед арендой Матсен продлил контракт с «Челси» до июня 2027 года. В новом соглашении прописаны отступные, которые активируются этим летом.
Журналист Бен Джейкобс сообщает, что арендное соглашение с «Боруссией» не включает опцию выкупа, несмотря на то, что изначально «Челси» хотел включить в сделку обязательный выкуп Матсена за 30 млн фунтов. В лондонском клубе считают, что летом стоимость 21-летнего защитника возрастет. Отмечается, что аренда нидерландца обойдется «Боруссии» в 2 млн фунтов.
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