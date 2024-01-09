Матсен продлил контракт с «Челси» до 2027-го с отступными. «Боруссия» арендует защитника за 2 млн фунтов без права выкупа

Иан Матсен продлил контракт с «Челси» перед арендой в «Боруссию».

Ранее стало известно, что дортмундцы согласовали аренду защитника «Челси».

По данным инсайдера , перед арендой Матсен продлил контракт с « » до июня 2027 года. В новом соглашении прописаны отступные, которые активируются этим летом.

Журналист Бен Джейкобс сообщает, что арендное соглашение с «Боруссией» не включает опцию выкупа, несмотря на то, что изначально «Челси» хотел включить в сделку обязательный выкуп за 30 млн фунтов. В лондонском клубе считают, что летом стоимость 21-летнего защитника возрастет. Отмечается, что аренда нидерландца обойдется « » в 2 млн фунтов.

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