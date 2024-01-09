Ролан Гусев о смерти Шершуна: «У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Боролся, лечился. У меня нет слов»
Ролан Гусев сказал, что ушедший из жизни Богдан Шершун лечился от опухоли мозга.
Вчера стало известно, что бывший футболист ЦСКА и сборной Украины скончался в возрасте 42 лет.
«У меня нет слов. Богдан – мой близкий человек, друг, с которым мы всегда смотрели в глаза друг другу. Я оплакиваю его так же, как и все родные.
У Богдана была опухоль мозга, он находился в Бельгии. Он боролся, лечился. 42 года, красавец, голубые глаза… Ушел – и все», – сказал бывший полузащитник армейцев.
Шершун выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год. В составе клуба он сыграл 76 матчей. Вместе с командой футболист дважды выиграл чемпионат России и Кубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА.
За сборную Украины Шершун провел 4 матча.
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