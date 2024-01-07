Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» из-за проблем с коленом. Форвард «Арсенала» получил травму перед матчем
Габриэл Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем».
Сегодня «Арсенал» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го раунда Кубка Англии.
Как сообщает Daily Mail, Жезус получил травму колена. На данный момент степень повреждения неизвестна, однако нападающий почти наверняка не сыграет в сегодняшнем матче.
Решение об участии Жезуса в игре с «Ливерпулем будет принято в ближайшее время.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
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