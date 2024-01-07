Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» из-за проблем с коленом. Форвард «Арсенала» получил травму перед матчем

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал травмы Габриэл Жезус Здоровье Футбол

Габриэл Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем».

Сегодня «Арсенал» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Как сообщает Daily Mail, Жезус получил травму колена. На данный момент степень повреждения неизвестна, однако нападающий почти наверняка не сыграет в сегодняшнем матче.

Решение об участии Жезуса в игре с «Ливерпулем будет принято в ближайшее время.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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16 комментариев
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Как достал. Спасибо за 14 голов в АПЛ и 4 в ЛЧ, но летом надо брать топового форварда (лучше двух), а Жезус с Нкетой до свидания
+19
-3
+16
Губы бантиком.. брови домиком)
+11
-1
+10
Ответ евГений
Комментарий скрыт
Люди травмы получают и играя в футбол после работы, и на самой работе бывает.
У него травма лишь мешает играть, но не повседневной жизни
+8
-1
+7
Ни чего не имею против профисиональности игроков,но сидеть на травмах больше,чем играть на поле,это тоже не дело
+4
0
+4
Ответ Yoshiyuki Lewis
Ливерпуль настолько силен что игроки Арсенала боятся играть против гранда мирового футбола
Это величие одним словом, Ливерпуль 1 АПЛ Жезус 4)
+8
-5
+3
Это точно, второй Парти
+2
0
+2
Ответ ман сити фейк
Статистика времён деда моего деда меня не интересует. Говори с основания АПЛ
Мне не о чем с тобой разговаривать
Как всегда отмазки и никакой аргументации
+5
-3
+2
Ответ Jkov
Это точно, второй Парти
да он и в сити часто болел, а вот парти до арсенала вообще почти матчи не пропускал
+1
0
+1
Ну это пи.дец какой-то,ну сколько можно? 😡
0
0
0
Не зря же Пеп слил его и Стерлинга
0
0
0
Ответ ман сити фейк
Это величие одним словом, Ливерпуль 1 АПЛ Жезус 4)
Статистика личных встреч Ливерпуля и Манчестер Сити - 93 победы Ливерпуля против 48 Сити

Количество трофеев:66 Ливерпуля против 34 трофеев Сити
+4
-4
0
Ответ Yoshiyuki Lewis
Статистика личных встреч Ливерпуля и Манчестер Сити - 93 победы Ливерпуля против 48 Сити Количество трофеев:66 Ливерпуля против 34 трофеев Сити
Статистика времён деда моего деда меня не интересует. Говори с основания АПЛ
+4
-4
0
Ответ Yoshiyuki Lewis
Статистика личных встреч Ливерпуля и Манчестер Сити - 93 победы Ливерпуля против 48 Сити Количество трофеев:66 Ливерпуля против 34 трофеев Сити
Тебе человек говорит, что у Жезуса 4 трофея апл, у нынешнего состава Ливерпуль 1, а ты ему зачем-то какую-то статистику приводишь. Из запоя ещё не вышел?
+3
-3
0
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