Жезус может не сыграть с «Ливерпулем» из-за проблем с коленом. Форвард «Арсенала» получил травму перед матчем

Габриэл Жезус может пропустить матч с «Ливерпулем».

Сегодня «Арсенал» примет «Ливерпуль» в рамках 3-го раунда Кубка Англии.

Как сообщает Daily Mail, Жезус получил травму колена. На данный момент степень повреждения неизвестна, однако нападающий почти наверняка не сыграет в сегодняшнем матче.

Решение об участии Жезуса в игре с «Ливерпулем будет принято в ближайшее время.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам