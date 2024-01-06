«Лилль» со счетом 12:0 разгромил «Голден Лайон» в Кубке Франции. Клуб с Мартиники летел 6940 км ради матча
«Лилль» одержал крупнейшую победу в своей истории, забив 12 голов.
В матче 1/32 финала Кубка Франции «Лилль» обыграл «Голден Лайон» с Мартиники со счетом 12:0.
Эта победа стала крупнейшей за всю историю официальных матчей «Лилля».
Клуб с Мартиники ради матча преодолел расстояние около 6940 километров.
«Голден Лайон» играет в чемпионате Мартиники, заморской территории Франции. Командам с таких территорий разрешено выступать в Кубке Франции.
- Дата проведения
- 6 января, 17.30, «Пьер-Моруа»
- Голы:
- 1:0 – 11 Языджи, 2:0 – 25 Дэвид, 3:0 – 33 Жегрова, 4:0 – 36 Дэвид, 5:0 – 41 Жегрова, 6:0 – 42 Жегрова, 7:0 – 45 Языджи, 8:0 – 57 Сантуш, 9:0 – 64, пенальти Харальдссон, 10:0 – 75 Дэвид, 11:0 – 78 Харальдссон, 12:0 – 89 Мессусса.
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Лилль –
Шевалье, Сантуш (Зедадка, 68), Йоро, Алессандро, Исмаили, Андре (Буадди, 68), Языджи (Малуда, 82), Гомес (Мирамон, 68), Жегрова, Харальдссон (Мессусса, 81), Дэвид.
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