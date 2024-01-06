«Лилль» со счетом 12:0 разгромил «Голден Лайон» в Кубке Франции. Клуб с Мартиники летел 6940 км ради матча

«Лилль» одержал крупнейшую победу в своей истории, забив 12 голов.

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Лилль» обыграл « » с Мартиники со счетом 12:0.

Эта победа стала крупнейшей за всю историю официальных матчей « ».

Клуб с Мартиники ради матча преодолел расстояние около 6940 километров.

«Голден Лайон» играет в чемпионате Мартиники, заморской территории Франции. Командам с таких территорий разрешено выступать в Кубке Франции.

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