«Лилль» со счетом 12:0 разгромил «Голден Лайон» в Кубке Франции. Клуб с Мартиники летел 6940 км ради матча

Теги Лилль лига 1 Франция Кубок Франции рекорды сборная Мартиники Голден Лайон Футбол

«Лилль» одержал крупнейшую победу в своей истории, забив 12 голов.

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Лилль» обыграл «Голден Лайон» с Мартиники со счетом 12:0.

Эта победа стала крупнейшей за всю историю официальных матчей «Лилля».

Клуб с Мартиники ради матча преодолел расстояние около 6940 километров.

«Голден Лайон» играет в чемпионате Мартиники, заморской территории Франции. Командам с таких территорий разрешено выступать в Кубке Франции.

Лилль – Голден Лайон 12:0 (7:0, 5:0)
Дата проведения
6 января, 17.30, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Языджи, 2:0 – 25 Дэвид, 3:0 – 33 Жегрова, 4:0 – 36 Дэвид, 5:0 – 41 Жегрова, 6:0 – 42 Жегрова, 7:0 – 45 Языджи, 8:0 – 57 Сантуш, 9:0 – 64, пенальти Харальдссон, 10:0 – 75 Дэвид, 11:0 – 78 Харальдссон, 12:0 – 89 Мессусса.
ЛилльШевалье, Сантуш (Зедадка, 68), Йоро, Алессандро, Исмаили, Андре (Буадди, 68), Языджи (Малуда, 82), Гомес (Мирамон, 68), Жегрова, Харальдссон (Мессусса, 81), Дэвид.
Голден Лайон – Meslien, Catherine (Faucher, 77), Singama, Bellance, Salines (Bourguignon, 77), Grelet (Lamartinière, 50), Charloton (Бартелери, 76), Noël (Phaëton, 65), Gracien, Парсмен, Lamasine.

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14 комментариев
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у Голден Лайон же есть шанс выйти через Путь регионов?
+21
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+21
Ответ savik-A.M.
только он играет за Лион который нынче идёт на вылет
Языджи гол забил за Лилль в этом матче, но при этом по твоим словам играет за Лион?
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+8
это вам не псж
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-1
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Не понял, из какого дивизиона Голден Лион?
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Ещё Оберин Мартелл говорил, что золотые львы на форме не делают их носителя лучше остальных
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спортс.ру спасибо, что в очередной раз удаляете комментарий, который не нарушает правила сайта
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Ответ Vatikan
это вам не псж
Комментарий удален модератором
Ответ Bartez1986
у Голден Лайон же есть шанс выйти через Путь регионов?
К счастью нет, иначе они бы прошли Спартак.
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Ответ ster3
Не понял, из какого дивизиона Голден Лион?
если про Францию , то не из какого , любители с чемпионата Мартиники , острова на Картбах
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Ответ Александр Калачев
Языджи гол забил за Лилль в этом матче, но при этом по твоим словам играет за Лион?
Просто Языджи из Простоквашино))
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