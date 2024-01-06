Фанаты «Сандерленда» показывали окровавленные знаки фунта на матче с «Ньюкаслом», намекая на покупку клуба саудовцами
Фанаты «Сандерленда» показывали окровавленные знаки фунта на матче с «Ньюкаслом».
Сегодня «Сандерленд» и «Ньюкасл» встречаются в 3-м раунде Кубка Англии (0:2, второй тайм).
Как передает Goal, перед матчем болельщики «Сандерленда» демонстрировали плакаты с истекающим кровью знаком фунта, окрашенным в цвета «Ньюкасла» – черный и белый. Один из фанатов помахал плакатом перед лицом защитника «сорок» Джамаала Ласселса. Акция болельщиков «Сандерленда» предположительно намекает на покупку акций «Ньюкасла» Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии (PIF) в 2021 году.
Также сообщается что за несколько дней до дерби фанаты «Сандерленда» надели футболку своего клуба на статую Алана Ширера возле арены «Сент-Джеймс Парк».
Отметим, что сегодняшнее дерби «Сандерленда» и «Ньюкасла» стало первым с 2016 года.
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