Несколько клубов РПЛ интересуются лучшим бомбардиром лиги Сербии Салданьей. Форвард «Партизана» готов рассмотреть переезд в Россию, цена – около 6 млн евро

Теги премьер-лига Россия высшая лига Сербия Партизан возможные трансферы Матеус Салданья Футбол

Форвард «Партизана» Матеус Салданья может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

Несколько клубов Премьер-лиги проявляют интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Сербии (14 голов в 18 матчах), при этом сам 24-летний бразилец готов рассмотреть переезд в Россию, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, возможный трансфер оценивается примерно в 6 млн евро.

Подробнее статистика Салданьиздесь.

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