«Шеффилд» арендовал форварда сборной Чили Бреретона у «Вильярреала». У него 0 голов за полгода
Нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон вернулся в Англию.
«Шеффилд Юнайтед» объявил об аренде форварда сборной Чили до конца сезона.
Бреретон перешел в «Вильярреал» в июле 2023 года на правах свободного агента из «Блэкберна». 24-летний игрок не забил ни гола за «Вильярреал», а в последний раз забивал за Чили в июле прошлого года. Статистику Бена можно найти здесь.
«Шеффилд» идет последним в АПЛ, набрав 9 очков в 20 матчах.
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