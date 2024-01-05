«Шеффилд» арендовал форварда сборной Чили Бреретона у «Вильярреала». У него 0 голов за полгода

Нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон вернулся в Англию.

« » объявил об аренде форварда сборной Чили до конца сезона.

Бреретон перешел в «Вильярреал» в июле 2023 года на правах свободного агента из «Блэкберна». 24-летний игрок не забил ни гола за « », а в последний раз забивал за Чили в июле прошлого года. Статистику Бена можно найти здесь.

«Шеффилд» идет последним в , набрав 9 очков в 20 матчах.

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