«Шеффилд» арендовал форварда сборной Чили Бреретона у «Вильярреала». У него 0 голов за полгода

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Вильярреал Ла Лига трансферы Бен Бреретон Футбол

Нападающий «Вильярреала» Бен Бреретон вернулся в Англию.

«Шеффилд Юнайтед» объявил об аренде форварда сборной Чили до конца сезона.

Бреретон перешел в «Вильярреал» в июле 2023 года на правах свободного агента из «Блэкберна». 24-летний игрок не забил ни гола за «Вильярреал», а в последний раз забивал за Чили в июле прошлого года. Статистику Бена можно найти здесь.

«Шеффилд» идет последним в АПЛ, набрав 9 очков в 20 матчах.

Бен Бреретон превратился в Бреретона Диаса – и стал звездой Южной Америки и Чемпионшипа. Помог Football Manager

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5 комментариев
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Ну на самом деле он не так уж много играл)Даже 300 минут нет
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В Блэкбёрне, играл хорошо. В Вильярреале сейчас не у кого не получается.¯_(ツ)_/¯
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Настоящий форвард 👍
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Британский чилиец вернулся в родную гавань
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Настоящий форвард 👍
Ну он и не играл в Испании. В запасе сидел
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