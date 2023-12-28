Каррагер об атаке «Арсенала»: «Жезусу нужен кто-то вроде Салаха или Мане. Он напоминает Фирмино, его задача не в том, чтобы забивать»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Арсенал Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Габриэл Жезус Футбол

Джейми Каррагер считает линию атаки проблемной зоной «Арсенала».

«Когда у вас в нападении есть кто-то вроде Жесуса, вам нужен кто-то вроде Мохамеда Салаха или другого бомбардира на фланге. [Жесус] напоминает Роберто Фирмино в том смысле, что его работа не в том, чтобы забивать голы.

Если посмотреть на тройку нападения «Арсенала» в совокупности, голов на самом деле недостаточно. Им нужен кто-то вроде Мо Салаха или Садьо Мане, чтобы никто не заметил отсутствия голов у Фирмино.

Верьте или нет, но в 2020-м, когда «Ливерпуль» выиграл титул, Фирмино ни разу не забил на «Энфилде» в лиге. Для чемпиона это невероятно. Но в случае с Жезусом это заметно, потому что фланговые игроки забивают недостаточно.

Я смотрю на «Арсенал», отчасти на «Ливерпуль», и думаю: могут ли они выиграть лигу с проблемами в определенных областях? Глядя на «Арсенал», вы думаете, могут ли они выиграть титул при отсутствии бомбардира, который забивал бы в каждом или почти в каждом туре?» – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.

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9 комментариев
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Есть такое. Жезусу бы злость и настырность Лаказетта, забивал бы вдвое больше. Ну или из лазарета не вылезал бы.
+4
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Ответ Озил, озю и буду озить
Мартинелли и Сака для него шутка какая-то?
Мартинелли хернёй какой-то страдает в этом сезоне,слишком много берет на себя,пытается финтить и обыгрывать когда нужно просто отдать пас партнеру.
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Мартинелли и Сака для него шутка какая-то?
+5
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Фирмино вроде как забил Челси в 2020 домашней игре
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Ответ Озил, озю и буду озить
Мартинелли и Сака для него шутка какая-то?
Мартинелли в прошлом сезоне нормально забивал, а в этом... не идет
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Ответ Marcus-light
Есть такое. Жезусу бы злость и настырность Лаказетта, забивал бы вдвое больше. Ну или из лазарета не вылезал бы.
Ляказетт в Арсенале забивал ещё меньше Жезуса, хотя в подыгрыше был очень хорош
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Ответ Иван Величко
Ляказетт в Арсенале забивал ещё меньше Жезуса, хотя в подыгрыше был очень хорош
У Лаки не было выбора, ему не хватало скорости и мощи, а иногда и техники. Большой редкостью было, чтобы он отрывался от соперника.
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Ответ Иван Величко
Ляказетт в Арсенале забивал ещё меньше Жезуса, хотя в подыгрыше был очень хорош
Только в последнем сезоне. А три сезона до этого забивал не меньше.
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