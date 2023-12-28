Каррагер об атаке «Арсенала»: «Жезусу нужен кто-то вроде Салаха или Мане. Он напоминает Фирмино, его задача не в том, чтобы забивать»
Джейми Каррагер считает линию атаки проблемной зоной «Арсенала».
«Когда у вас в нападении есть кто-то вроде Жесуса, вам нужен кто-то вроде Мохамеда Салаха или другого бомбардира на фланге. [Жесус] напоминает Роберто Фирмино в том смысле, что его работа не в том, чтобы забивать голы.
Если посмотреть на тройку нападения «Арсенала» в совокупности, голов на самом деле недостаточно. Им нужен кто-то вроде Мо Салаха или Садьо Мане, чтобы никто не заметил отсутствия голов у Фирмино.
Верьте или нет, но в 2020-м, когда «Ливерпуль» выиграл титул, Фирмино ни разу не забил на «Энфилде» в лиге. Для чемпиона это невероятно. Но в случае с Жезусом это заметно, потому что фланговые игроки забивают недостаточно.
Я смотрю на «Арсенал», отчасти на «Ливерпуль», и думаю: могут ли они выиграть лигу с проблемами в определенных областях? Глядя на «Арсенал», вы думаете, могут ли они выиграть титул при отсутствии бомбардира, который забивал бы в каждом или почти в каждом туре?» – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.
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