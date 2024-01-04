Хавбек «Динамо» Нгамале вызван в сборную Камеруна. Он заменит травмированного Муге на Кубке Африки

Теги Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция Динамо Москва Кубок Африки сборная Камеруна по футболу Муми Нгамале Франсуа Муге Футбол

Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале сыграет на Кубке африканских наций.

Нгамале вызван в сборную Камеруна вместо травмированного полузащитника «Марселя» Франсуа Муге. Хавбек «Динамо» присоединится к сборной утром 5 января.

Отметим, что Нгамале сыграет на Кубке Африки во 2-й раз – в 2021 году хавбек в составе сборной Камеруна стал бронзовым призером турнира.

Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.

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3 комментария
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удачи ему !
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Спокойно чилил в Дубае, а тут такое...
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