Хавбек «Динамо» Нгамале вызван в сборную Камеруна. Он заменит травмированного Муге на Кубке Африки
Полузащитник «Динамо» Муми Нгамале сыграет на Кубке африканских наций.
Нгамале вызван в сборную Камеруна вместо травмированного полузащитника «Марселя» Франсуа Муге. Хавбек «Динамо» присоединится к сборной утром 5 января.
Отметим, что Нгамале сыграет на Кубке Африки во 2-й раз – в 2021 году хавбек в составе сборной Камеруна стал бронзовым призером турнира.
Кубок африканских наций пройдет с 13 января по 11 февраля 2024 года.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам