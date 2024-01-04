«МЮ» подтвердил, что досрочно прекратил аренду Регилона. Защитник возвращается в «Тоттенхэм»
Серхио Регилон вернулся в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» сообщил, что активировал опцию досрочного прекращения аренды.
«Серхио исполнил роль, для которой мы его подписали: подменил Люка Шоу и Тирелла Маласию, когда они оба выбыли на долгий срок из-за травм. Люк пропустил два последних матча из-за небольшой травмы. Ожидается, что он скоро вернется. Тирелл приближается к возвращению после травмы колена. Диогу Далот тоже может сыграть на позиции левого защитника.
Учитывая, что во второй части сезона будет меньше игр, а травмированные игроки возвращаются, у Серхио будет меньше возможностей для выхода на поле. Было решено, что возвращение Регилона в «Тоттенхэм» – лучшее решение для всех сторон», – сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».
Левый защитник присоединился к команде Эрика тен Хага в августе и провел за клуб 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил четыре желтые карточки.
Статистику 27-летнего испанца можно изучить здесь.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам