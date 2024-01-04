«МЮ» подтвердил, что досрочно прекратил аренду Регилона. Защитник возвращается в «Тоттенхэм»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Люк Шоу Серхио Регилон Тирелл Маласиа Футбол

Серхио Регилон вернулся в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что активировал опцию досрочного прекращения аренды.

«Серхио исполнил роль, для которой мы его подписали: подменил Люка Шоу и Тирелла Маласию, когда они оба выбыли на долгий срок из-за травм. Люк пропустил два последних матча из-за небольшой травмы. Ожидается, что он скоро вернется. Тирелл приближается к возвращению после травмы колена. Диогу Далот тоже может сыграть на позиции левого защитника.

Учитывая, что во второй части сезона будет меньше игр, а травмированные игроки возвращаются, у Серхио будет меньше возможностей для выхода на поле. Было решено, что возвращение Регилона в «Тоттенхэм» – лучшее решение для всех сторон», – сказано в сообщении «Манчестер Юнайтед».

Левый защитник присоединился к команде Эрика тен Хага в августе и провел за клуб 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Статистику 27-летнего испанца можно изучить здесь.

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10 комментариев
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Спасибо Регилону. Хочется, чтобы этот парень уже нашел свой клуб. Был неплох в составе, а в некоторых матчах даже лучшим.
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
ахахах ля написал нормальное мнение и лови сразу миллиард минусов просто потому что ты кверти ахах
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0
+3
ждем новичков из Эридивизи
+5
-4
+1
Ответ Дима
ждем новичков из Эридивизи
Хахахах нормальная шутка, типо 7хаг только своих подтаскивает, нормально ты его подколол))0)
+3
-3
0
Ответ Gio Vasadze
вспомнил, Маласиа. Где он?
Он травмирован уже достаточно долгое время
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