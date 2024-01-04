«МЮ» подтвердил, что досрочно прекратил аренду Регилона. Защитник возвращается в «Тоттенхэм»

Серхио Регилон вернулся в «Тоттенхэм» после аренды в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» сообщил, что активировал опцию досрочного прекращения аренды.

«Серхио исполнил роль, для которой мы его подписали: подменил и Тирелла Маласию, когда они оба выбыли на долгий срок из-за травм. Люк пропустил два последних матча из-за небольшой травмы. Ожидается, что он скоро вернется. Тирелл приближается к возвращению после травмы колена. Диогу Далот тоже может сыграть на позиции левого защитника.

Учитывая, что во второй части сезона будет меньше игр, а травмированные игроки возвращаются, у будет меньше возможностей для выхода на поле. Было решено, что возвращение Регилона в « » – лучшее решение для всех сторон», – сказано в сообщении « ».

Левый защитник присоединился к команде Эрика тен Хага в августе и провел за клуб 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями и получил четыре желтые карточки.

Статистику 27-летнего испанца можно изучить здесь.

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