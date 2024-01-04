Только у «Атлетико» два игрока с 10+ голами в чемпионате среди клубов топ-5 лиг – Мората и Гризманн

У «Атлетико» сразу два игрока забили не менее 10 голов в текущей Ла Лиге.

Это лучший показатель в национальных чемпионатах среди клубов топ-5 лиг Европы.

На счету форвардов мадридского клуба и 12 и 11 мячей соответственно в нынешнем розыгрыше Примеры.

Подробнее статистика Мораты – здесь, Гризманна – здесь.

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