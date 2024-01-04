Только у «Атлетико» два игрока с 10+ голами в чемпионате среди клубов топ-5 лиг – Мората и Гризманн
У «Атлетико» сразу два игрока забили не менее 10 голов в текущей Ла Лиге.
Это лучший показатель в национальных чемпионатах среди клубов топ-5 лиг Европы.
На счету форвардов мадридского клуба Альваро Мората и Антуана Гризманна 12 и 11 мячей соответственно в нынешнем розыгрыше Примеры.
Подробнее статистика Мораты – здесь, Гризманна – здесь.
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Нельзя сказать, что Атлетико конкретно вчера играл прям плохо, эта была перестрелка, где удача была на стороне Жироны. Есть положительные моменты: вроде оживает Облак, вчера суперигру помимо Мораты показал Де Поль.
Есть шансы, что Атлеты перезагрузятся немного, и в ЛЧ и в Кубке Испании пободаются, по весне они всегда прибавляют.