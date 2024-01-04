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«Жирона» снова обыграла топа – 4:3 с «Атлетико». Не отпускают «Реал»

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Не помешал даже хет-трик Мораты.

4:3 – фантастическая победа «Жироны» над «Атлетико», один главных матчей сезона Ла Лиги.

Гонка за чемпионство продолжается – они не отстают от «Реала».

Пять голов за тайм! А ведь Мората мог делать и хет-трик

Триллер стартовал с первых минут.

⚽️2’ – Валери Фернандес сильно зарядил с линии штрафной под дальнюю штангу, не спас даже Ян Облак. Витцель досматривал эпизод со стороны.

⚽️14’ – Альваро Мората на грани офсайда умчался к вратарской после паса Гризманна – и переиграл Пауло Гассанигу, не успел Эрик Гарсия.

⚽️26’ – Коке растерялся под прессингом и отдал плохой пас, Иван Мартин отобрал – и ударил. Облак парировал первый удар, но на добивании оказался Савио. 2:1!

⚽️39’ – «Жирона» забила третий! Артем Довбик высоко вскинул ногу, закинул на дальнюю штангу, а Блинд внес мяч в сетку, его проспал Коке.

⚽️44’ – Казалось, что «Атлетико» поплыл. Но Мората не согласен – красиво уложил второй, снова оставив позади Эрика Гарсию. 2:3!

⚽️45+1’ – Мората оформляет хет-трик, но арбитр Алехандро Эрнандес зафиксировал офсайд.

«Жирона» снова вытащила матч – на 91-й!

После перерыва игра успокоилась: «Атлетико» забрал мяч и осадил хозяев, соперник с трудом выходил из обороны. Уже на 54-й минуте Мората все-таки сделал хет-трик – никакого офсайда.

Теперь у Альваро 17 голов (12 в чемпионате и 5 в ЛЧ) за 24 матча. Лучший сезон по результативности за «Атлетико», а ведь прошла еще половина сезона.

Но когда «Атлетико» подустал – «Жирона» включилась. И забила победный: уже в добавленное время вингер Порту с левого фланга выкатил в штрафную, Иван Мартин прорвался и заковырял мяч в ворота из-под трех игроков «Атлетико». Такой странный удар Облак совсем не ожидал.

Да и сам Мартин тоже.

4:3!

«Жирона» – лидер Ла Лиги наравне с «Реалом»

Фантастически темп. «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0), идут вровень.

Еще одно достижение: «Жирона» уже обыграла и «Барсу», и «Атлетико».

Впереди у каталонцев не самое тяжелое расписание: «Альмерия», «Севилья», «Сельта», но потом «Сосьедад». Есть шансы остаться среди лидеров, хотя «Мадрид» не намерен терять очки. Правда, у мадридцев еще и Суперкубок Испании – точно будет полуфинал с «Атлетико».

11 февраля – очный матч «Реала» и «Жироны» на «Бернабеу».

Жирона – Атлетико 4:3 (3:2, 1:1)
Дата проведения
3 января, 23.30, «Монтиливи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Фернандес, 1:1 – 14 Мората, 2:1 – 26 Савио, 3:1 – 39 Блинд, 3:2 – 44 Мората, 3:3 – 54 Мората, 4:3 – 90 Мартин.
ЖиронаГассанига, Ян Коуто, Блинд, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Фернандес (Солис, 59), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Мартинес, 67), Савио (Порту, 89), Довбик (Стуани, 67).
АтлетикоОблак, Хименес, Эрмосо, Витцель, Рикельме (Корреа, 77), Коке, Де Поль (Депай, 86), Льоренте, Гризманн (Сауль, 89), Мората (Аспиликуэта, 89), Лино (Молина, 46).
Предупреждение:
Эрмосо (90).

«Жирона» – сказка! Обыграли «Атлетико» 4:3, остались лидерами Ла Лиги, можно было поймать сочные 17.50

Фото: IMAGO/Felipe Mondino/IPA Sport/imago-images.de/Global Look Press; East News/Pau BARRENA / AFP, Gongora / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Alex Caparros

1 комментарий
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Надо тут сказать , что автор голевой Порту , буквально за минуту до этого вышел на замену вместо праймового Савио !
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