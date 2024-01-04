«Жирона» снова обыграла топа – 4:3 с «Атлетико». Не отпускают «Реал»
Не помешал даже хет-трик Мораты.
4:3 – фантастическая победа «Жироны» над «Атлетико», один главных матчей сезона Ла Лиги.
Гонка за чемпионство продолжается – они не отстают от «Реала».
Пять голов за тайм! А ведь Мората мог делать и хет-трик
Триллер стартовал с первых минут.
⚽️2’ – Валери Фернандес сильно зарядил с линии штрафной под дальнюю штангу, не спас даже Ян Облак. Витцель досматривал эпизод со стороны.
⚽️14’ – Альваро Мората на грани офсайда умчался к вратарской после паса Гризманна – и переиграл Пауло Гассанигу, не успел Эрик Гарсия.
⚽️26’ – Коке растерялся под прессингом и отдал плохой пас, Иван Мартин отобрал – и ударил. Облак парировал первый удар, но на добивании оказался Савио. 2:1!
⚽️39’ – «Жирона» забила третий! Артем Довбик высоко вскинул ногу, закинул на дальнюю штангу, а Блинд внес мяч в сетку, его проспал Коке.
⚽️44’ – Казалось, что «Атлетико» поплыл. Но Мората не согласен – красиво уложил второй, снова оставив позади Эрика Гарсию. 2:3!
⚽️45+1’ – Мората оформляет хет-трик, но арбитр Алехандро Эрнандес зафиксировал офсайд.
«Жирона» снова вытащила матч – на 91-й!
После перерыва игра успокоилась: «Атлетико» забрал мяч и осадил хозяев, соперник с трудом выходил из обороны. Уже на 54-й минуте Мората все-таки сделал хет-трик – никакого офсайда.
Теперь у Альваро 17 голов (12 в чемпионате и 5 в ЛЧ) за 24 матча. Лучший сезон по результативности за «Атлетико», а ведь прошла еще половина сезона.
Но когда «Атлетико» подустал – «Жирона» включилась. И забила победный: уже в добавленное время вингер Порту с левого фланга выкатил в штрафную, Иван Мартин прорвался и заковырял мяч в ворота из-под трех игроков «Атлетико». Такой странный удар Облак совсем не ожидал.
Да и сам Мартин тоже.
4:3!
«Жирона» – лидер Ла Лиги наравне с «Реалом»
Фантастически темп. «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0), идут вровень.
Еще одно достижение: «Жирона» уже обыграла и «Барсу», и «Атлетико».
Впереди у каталонцев не самое тяжелое расписание: «Альмерия», «Севилья», «Сельта», но потом «Сосьедад». Есть шансы остаться среди лидеров, хотя «Мадрид» не намерен терять очки. Правда, у мадридцев еще и Суперкубок Испании – точно будет полуфинал с «Атлетико».
11 февраля – очный матч «Реала» и «Жироны» на «Бернабеу».
- Дата проведения
- 3 января, 23.30, «Монтиливи»
- Голы:
- 1:0 – 2 Фернандес, 1:1 – 14 Мората, 2:1 – 26 Савио, 3:1 – 39 Блинд, 3:2 – 44 Мората, 3:3 – 54 Мората, 4:3 – 90 Мартин.
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Жирона –
Гассанига, Ян Коуто, Блинд, Эрик Гарсия, Мигель Гутьеррес, Фернандес (Солис, 59), Алеиш Гарсия, Мартин, Торре (Мартинес, 67), Савио (Порту, 89), Довбик (Стуани, 67).
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Атлетико –
Облак, Хименес, Эрмосо, Витцель, Рикельме (Корреа, 77), Коке, Де Поль (Депай, 86), Льоренте, Гризманн (Сауль, 89), Мората (Аспиликуэта, 89), Лино (Молина, 46).
- Предупреждение:
- Эрмосо (90).
«Жирона» – сказка! Обыграли «Атлетико» 4:3, остались лидерами Ла Лиги, можно было поймать сочные 17.50
Фото: IMAGO/Felipe Mondino/IPA Sport/imago-images.de/Global Look Press; East News/Pau BARRENA / AFP, Gongora / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Alex Caparros