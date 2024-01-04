«Жирона» снова обыграла топа – 4:3 с «Атлетико». Не отпускают «Реал»

Не помешал даже хет-трик Мораты.

4:3 – фантастическая победа «Жироны» над «Атлетико», один главных матчей сезона Ла Лиги.

Гонка за чемпионство продолжается – они не отстают от «Реала».

Пять голов за тайм! А ведь Мората мог делать и хет-трик

Триллер стартовал с первых минут.

⚽️2’ – Валери Фернандес сильно зарядил с линии штрафной под дальнюю штангу, не спас даже Ян Облак. Витцель досматривал эпизод со стороны.

⚽️14’ – Альваро Мората на грани офсайда умчался к вратарской после паса Гризманна – и переиграл Пауло Гассанигу, не успел Эрик Гарсия.

⚽️26’ – Коке растерялся под прессингом и отдал плохой пас, Иван Мартин отобрал – и ударил. Облак парировал первый удар, но на добивании оказался Савио. 2:1!

⚽️39’ – «Жирона» забила третий! Артем Довбик высоко вскинул ногу, закинул на дальнюю штангу, а Блинд внес мяч в сетку, его проспал Коке.

⚽️44’ – Казалось, что «Атлетико» поплыл. Но Мората не согласен – красиво уложил второй, снова оставив позади Эрика Гарсию. 2:3!

⚽️45+1’ – Мората оформляет хет-трик, но арбитр Алехандро Эрнандес зафиксировал офсайд.

«Жирона» снова вытащила матч – на 91-й!

После перерыва игра успокоилась: «Атлетико» забрал мяч и осадил хозяев, соперник с трудом выходил из обороны. Уже на 54-й минуте Мората все-таки сделал хет-трик – никакого офсайда.

Теперь у Альваро 17 голов (12 в чемпионате и 5 в ЛЧ) за 24 матча. Лучший сезон по результативности за «Атлетико», а ведь прошла еще половина сезона.

Но когда «Атлетико» подустал – «Жирона» включилась. И забила победный: уже в добавленное время вингер Порту с левого фланга выкатил в штрафную, Иван Мартин прорвался и заковырял мяч в ворота из-под трех игроков «Атлетико». Такой странный удар Облак совсем не ожидал.

Да и сам Мартин тоже.

4:3!

«Жирона» – лидер Ла Лиги наравне с «Реалом»

Фантастически темп. «Реал» обыграл «Мальорку» (1:0), идут вровень.

Еще одно достижение: «Жирона» уже обыграла и «Барсу», и «Атлетико».

Впереди у каталонцев не самое тяжелое расписание: «Альмерия», «Севилья», «Сельта», но потом «Сосьедад». Есть шансы остаться среди лидеров, хотя «Мадрид» не намерен терять очки. Правда, у мадридцев еще и Суперкубок Испании – точно будет полуфинал с «Атлетико».

11 февраля – очный матч «Реала» и «Жироны» на «Бернабеу».

Фото: IMAGO/Felipe Mondino/IPA Sport/imago-images.de/Global Look Press; East News/Pau BARRENA / AFP, Gongora / NurPhoto via AFP; Gettyimages.ru/Alex Caparros