Агент: «Ленини очень хочет покинуть «Краснодар». У хавбека дефицит игровой практики

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Агент Кевин Ленини сообщил о желании хавбека уйти из «Краснодара».

У 26-летнего футболиста из Кабо-Верде дефицит игровой практики в клубе Мир РПЛ.

— Пока Ленини остается в «Краснодаре», но очень хочет покинуть клуб.

— Сообщается, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к нему.

— Мне об этом неизвестно. Ко мне из других клубов РПЛ никто не обращался, — сказал Пьер Фернандес.

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