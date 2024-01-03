Агент: «Ленини очень хочет покинуть «Краснодар». У хавбека дефицит игровой практики
Агент Кевин Ленини сообщил о желании хавбека уйти из «Краснодара».
У 26-летнего футболиста из Кабо-Верде дефицит игровой практики в клубе Мир РПЛ.
— Пока Ленини остается в «Краснодаре», но очень хочет покинуть клуб.
— Сообщается, что несколько клубов РПЛ проявляют интерес к нему.
— Мне об этом неизвестно. Ко мне из других клубов РПЛ никто не обращался, — сказал Пьер Фернандес.
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