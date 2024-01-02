«Аталанта» подписала защитника Хина до 2028 года. «Верона» получила за шведа 8,5 млн евро

«Аталанта» подписала защитника Исака Хина до 2028 года.

«Верона» получила за 24-летнего игрока 8,5 миллиона евро, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Хин выступает в Серии А с прошлого сезона. В текущем чемпионате он провел 10 матчей, в которых получил 1 желтую карточку.

Фото: соцсеть Фабрицио Романо

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