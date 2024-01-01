Сергей Карасев: «Люди привыкли искать негатив: судьи плохие, уровень падает. Это далеко не так. Желаю побольше позитива»

Теги премьер-лига Россия судьи Сергей Карасев Футбол

Сергей Карасев считает, что люди ищут негатив в российском судействе.

– У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив...

Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году.

– Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции.

– Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу, – сказал арбитр Мир РПЛ.

2023-й был годом судейских скандалов. 2024-й будет годом судейских скандалов

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5 комментариев
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Это далеко не так? А как, Серёжа?
Давайте отбросим пессимизм и оптимизм, и оставим сухие реалии. И так что мы имеем. Начнём с уровня. Даже до Сво наш рейтинг в Европе неуклонно катился вниз. По сути наши клубы по пол года выиграть не у кого не могли. Антирекорды ставили. После сво и говорить не о чем. Уехали многие легионеры и соответственно лучше явно не стало. Думаю здесь все понятно.
Теперь о судействе. Практически после каждого матча скандалы и двойные стандарты. Разве не так? Сколько обращений от клубов? Думаю тоже ясно.
Так что Сергей и тебя с новым годом. Желаю конечно же здоровья и объективности в новом году.
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Если уровень растет, то почему сборная слабая и игроков не прибавляется в лучших клубах Европы?
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Зп только поднимается. возможно футболисты и судьи считают, что она поднимается из-за уровня мастерства
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Ещё один любитель оправдывать всё негативом людей. Кто следующий?
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Ответ Александр Соловьёв
Это далеко не так? А как, Серёжа? Давайте отбросим пессимизм и оптимизм, и оставим сухие реалии. И так что мы имеем. Начнём с уровня. Даже до Сво наш рейтинг в Европе неуклонно катился вниз. По сути наши клубы по пол года выиграть не у кого не могли. Антирекорды ставили. После сво и говорить не о чем. Уехали многие легионеры и соответственно лучше явно не стало. Думаю здесь все понятно. Теперь о судействе. Практически после каждого матча скандалы и двойные стандарты. Разве не так? Сколько обращений от клубов? Думаю тоже ясно. Так что Сергей и тебя с новым годом. Желаю конечно же здоровья и объективности в новом году.
По полгода выиграть ни у кого не могли до СВО? Где, в параллельной реальности?
Спартак первое место в группе занял. Держу в курсе.
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