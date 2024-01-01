Сергей Карасев: «Люди привыкли искать негатив: судьи плохие, уровень падает. Это далеко не так. Желаю побольше позитива»
Сергей Карасев считает, что люди ищут негатив в российском судействе.
– У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив...
Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году.
– Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции.
– Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу, – сказал арбитр Мир РПЛ.
2023-й был годом судейских скандалов. 2024-й будет годом судейских скандалов
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Давайте отбросим пессимизм и оптимизм, и оставим сухие реалии. И так что мы имеем. Начнём с уровня. Даже до Сво наш рейтинг в Европе неуклонно катился вниз. По сути наши клубы по пол года выиграть не у кого не могли. Антирекорды ставили. После сво и говорить не о чем. Уехали многие легионеры и соответственно лучше явно не стало. Думаю здесь все понятно.
Теперь о судействе. Практически после каждого матча скандалы и двойные стандарты. Разве не так? Сколько обращений от клубов? Думаю тоже ясно.
Так что Сергей и тебя с новым годом. Желаю конечно же здоровья и объективности в новом году.
Спартак первое место в группе занял. Держу в курсе.