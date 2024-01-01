Сергей Карасев: «Люди привыкли искать негатив: судьи плохие, уровень падает. Это далеко не так. Желаю побольше позитива»

Сергей Карасев считает, что люди ищут негатив в российском судействе.

– У нас говорят: все плохо, уровень падает, судьи плохие, да вообще все плохо. Нет, это далеко не так! Но привыкли люди искать везде негатив...

Так что желаю поменьше негатива и побольше позитива, и будьте здоровы в новом году.

– Главное, чтобы у нас не дошло до избиения судей, как в Турции.

– Это ужас, просто ужас. Даже комментировать не хочу, – сказал арбитр Мир .

2023-й был годом судейских скандалов. 2024-й будет годом судейских скандалов

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