«ПСЖ» подтвердил трансфер Бералдо – контракт подписан до 2028 года. Игроком интересовался «Зенит»

Теги Зенит ПСЖ высшая лига Бразилия премьер-лига Россия лига 1 Франция Сан-Паулу трансферы Лукас Бералдо Футбол

Лукас Бералдо перешел в «ПСЖ» из «Сан-Паулу».

Французский клуб объявил о подписании соглашения с 20-летним игроком до 2028 года.

Утверждалось, что парижане заплатят 20 миллионов за трансфер бразильского футболиста.

Ранее была информация, что защитником активно интересуется «Зенит». Утверждалось, что бразильцы отклонили предложение клуба из Санкт-Петербурга на 18 млн евро.

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9 комментариев
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Встречайте, быстроногий бразилец… аБералдо
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Хорошая новость. Очередное усиление. Может сыграть как центрального защитника, так и слева в защите. Контракт подписан на 5 лет (до 2028 года). В ПСЖ будет носить футболку с 35-м номером. Лукас Беральдо родился в Перасикабе штат Сан-Пауло. Поиграл в Униан Барбаренсе и ФК Перасикаба. В 2020 году присоединился к ФК Сан-Пауло. Дебютировал за главную команду 26 мая 2022 года в матче Судамерикано против перуанского клуба Аякучо (1 : 0). 11 июня 2022 года он дебютировал за молодежную сборную Бразилии (до 20-лет) в матче против Эквадора, которую выиграли бразильцы 4 : 1. Лукас Беральдо сыграл 52 матча за Сан-Пауло, став ключевым игроком чемпионата Бразилии, в которых забил 1 гол. В сентябре 2023 года Беральдо в составе Сан-Пауло выиграл первый трофей в своей карьере - Кубок Бразилии. В финале был повержен Фламенго. Bienvenue à Paris !
отличная новость? Поможет взять ЛЧ? Отличная новость, если вы собрались окончательно закрепится в качестве середняка в ЛЧ
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Причем здесь Зенит ?
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Хорошая новость. Очередное усиление. Может сыграть как центрального защитника, так и слева в защите. Контракт подписан на 5 лет (до 2028 года). В ПСЖ будет носить футболку с 35-м номером. Лукас Беральдо родился в Перасикабе штат Сан-Пауло. Поиграл в Униан Барбаренсе и ФК Перасикаба. В 2020 году присоединился к ФК Сан-Пауло. Дебютировал за главную команду 26 мая 2022 года в матче Судамерикано против перуанского клуба Аякучо (1 : 0). 11 июня 2022 года он дебютировал за молодежную сборную Бразилии (до 20-лет) в матче против Эквадора, которую выиграли бразильцы 4 : 1. Лукас Беральдо сыграл 52 матча за Сан-Пауло, став ключевым игроком чемпионата Бразилии, в которых забил 1 гол. В сентябре 2023 года Беральдо в составе Сан-Пауло выиграл первый трофей в своей карьере - Кубок Бразилии. В финале был повержен Фламенго. Bienvenue à Paris !
усиление какой команды? резервной, юниорской

есть Шкриньяр, Маркиньос, Эрнандес, Данилу, Кимпембе. Молодой на перспективу в ротацию на пару лет, а не прямо сейчас. Поэтому в данном виде ПСЖ он может усилить только дублерский
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Ответ soldat2212
отличная новость? Поможет взять ЛЧ? Отличная новость, если вы собрались окончательно закрепится в качестве середняка в ЛЧ
Конечно хорошая новость. Он закроет проблемную позицию (слева в защите). Плюс ко всему, он один из талантливейших игроков чемпионата Бразилии.
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Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
усиление какой команды? резервной, юниорской есть Шкриньяр, Маркиньос, Эрнандес, Данилу, Кимпембе. Молодой на перспективу в ротацию на пару лет, а не прямо сейчас. Поэтому в данном виде ПСЖ он может усилить только дублерский
Слева в защите будет играть. Может также в центре защиты сыграть.
Вышеперечисленные вами игроки могут получить травму, тогда у него будет шанс.
Хорошая новость с точки зрения углубления состава.
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Ответ трахтенберг месть коней
спас карьеру
Голову спаси , ей тебе ещё есть.
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