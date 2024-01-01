«ПСЖ» подтвердил трансфер Бералдо – контракт подписан до 2028 года. Игроком интересовался «Зенит»

Лукас Бералдо перешел в «ПСЖ» из «Сан-Паулу».

Французский клуб объявил о подписании соглашения с 20-летним игроком до 2028 года.

Утверждалось, что парижане заплатят 20 миллионов за трансфер бразильского футболиста.

Ранее была информация, что защитником активно интересуется «Зенит». Утверждалось, что бразильцы отклонили предложение клуба из Санкт-Петербурга на 18 млн евро.

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