«Астон Вилла» выиграла 26 матчей АПЛ в 2023 году. Лишь у «Ман Сити» больше побед – 29

Теги Вилла Парк Астон Вилла премьер-лига Англия Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» в 2023-м выигрывала чаще любого клуба АПЛ не из «Большой шестерки».

Сегодня команда Унаи Эмери одолела «Бернли» (3:2) в 20-м туре. Это была ее 26-я победа в чемпионате Англии в текущем календарном году.

Лишь один клуб в АПЛ выиграл больше матчей за указанный период – «Манчестер Сити» (29).

При этом «Вилла» в рамках Премьер-лиги за этот год одержала больше домашних побед (17) и набрала дома больше очков (53), чем любая другая команда.

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13 комментариев
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ничего себе тренеришка
+56
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+56
Отличная работа от Эмери и футболистов . Так держать !
+22
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+22
Ответ не.важно
ничего себе тренеришка
Эмерим!
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+16
Если для Сити это обычное дело, то для Виллы это серьёзное достижение. Остаётся в следующем году не сбавлять оборотов и продолжать прогресс. Эмерим!
+7
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+7
Эмери потрясающий
Очень радостно за него!
+6
0
+6
Эмери гений
+4
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Эмери и раньери по истине великие тренеры, без особых финансов держат высокий уровень своих команд, Лестер 2016 так вообще 8 чудо света
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Все еще в борьбе за топ-4, Унаи, верим!
+2
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Должны попасть топ4
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Полный гуд эбенинг всем подряд😎
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А вчера фанатики Реала и Роналду смеялись, что Мартинес в ТОП 3 вратарей мира 2023 года . ))
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Великий Эмери!
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Удачи им! Замечательная работа! Хочется нового чуда в АПЛ, глядя на них))
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