«Астон Вилла» выиграла 26 матчей АПЛ в 2023 году. Лишь у «Ман Сити» больше побед – 29

«Астон Вилла» в 2023-м выигрывала чаще любого клуба АПЛ не из «Большой шестерки».

Сегодня команда одолела «Бернли» (3:2) в 20-м туре. Это была ее 26-я победа в чемпионате Англии в текущем календарном году.

Лишь один клуб в выиграл больше матчей за указанный период – «Манчестер Сити» (29).

При этом « » в рамках Премьер-лиги за этот год одержала больше домашних побед (17) и набрала дома больше очков (53), чем любая другая команда.

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