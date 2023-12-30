«Астон Вилла» выиграла 26 матчей АПЛ в 2023 году. Лишь у «Ман Сити» больше побед – 29
«Астон Вилла» в 2023-м выигрывала чаще любого клуба АПЛ не из «Большой шестерки».
Сегодня команда Унаи Эмери одолела «Бернли» (3:2) в 20-м туре. Это была ее 26-я победа в чемпионате Англии в текущем календарном году.
Лишь один клуб в АПЛ выиграл больше матчей за указанный период – «Манчестер Сити» (29).
При этом «Вилла» в рамках Премьер-лиги за этот год одержала больше домашних побед (17) и набрала дома больше очков (53), чем любая другая команда.
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Очень радостно за него!