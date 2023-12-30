Ералаш из «Слова пацана» попросил Карпина взять его в сборную. Тренер ответил: «Не проблема. Сейчас вызываем по 100 человек всяких чушпанов»
Актер из сериала «Слово пацана» попросился в сборную России.
Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в «Слове пацана», обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.
«Йоу, привет, сборная! Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», – сказал актер.
«Ярослав, не проблема вообще тебя вызвать. Как видишь, сейчас вызываем по 100 человек всяких чушпанов.
Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя, как реального пацана, вызовем к пацанам уже, к чушпанам не надо тебя», – ответил Карпин.
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"Вообще, настоящие пацаны, Валера, играют на асфальте"