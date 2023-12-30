Ералаш из «Слова пацана» попросил Карпина взять его в сборную. Тренер ответил: «Не проблема. Сейчас вызываем по 100 человек всяких чушпанов»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сериалы кино Футбол

Актер из сериала «Слово пацана» попросился в сборную России.

Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в «Слове пацана», обратился к главному тренеру сборной России Валерию Карпину.

«Йоу, привет, сборная! Валерий Георгиевич, возьмите меня играть за сборную. Я там всем покажу, что мы настоящие пацаны, а не чушпаны», – сказал актер.

«Ярослав, не проблема вообще тебя вызвать. Как видишь, сейчас вызываем по 100 человек всяких чушпанов.

Давай сначала определимся, кто у нас в команде пацаны, а кто чушпаны. Тебя, как реального пацана, вызовем к пацанам уже, к чушпанам не надо тебя», – ответил Карпин.

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35 комментариев
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Валера Адидас...
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Ответил актеру на понятном языке, так сказать)
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Ответ Cearvm
Ответил актеру на понятном языке, так сказать)
Это как раз обычная риторика Карпина, в отличие от актеров сериала.
+51
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+42
Валера: я за эту сборную стою: пацаны мне все, я все пацанам! Кто меня знает тот в курсе!
+24
-4
+20
Задолбали уже пиарить это Слово чушпана
+20
-4
+16
Ответ Один живой
Валера Адидас...
Валера Дольче Габбана
+17
-2
+15
🤢🤮
+14
-3
+11
Сами мы не местные... Если вдуматься - чушпан - человек, не примкнувший к стаду агрессивных недоумков, единственной целью которых является доминирование над себе подобными, то есть чушпан - нормальный адекватный член социума.
+7
0
+7
Ответ Один живой
Валера Адидас...
С такой прической он там однозначно чушпан
+6
-1
+5
Все продолжают пиарить этот туповатый сериал на этом сайте о кино(
+5
0
+5
Ответ PIT-BUL
#Я не смотрел этот сериал и горжусь этим ))))
Я не горжусь, но тоже не смотрел :) еще не все серии "Лунтика" освоил.
+2
0
+2
Ответ Один живой
Валера Адидас...
Там Валера был Турбо)
+2
0
+2
как надоели уже отсылки на этот сериал про быдло и для быдла
+15
-13
+2
А Ералаш Валере в ответ:
"Вообще, настоящие пацаны, Валера, играют на асфальте"
+1
0
+1
Ответ Region123
как надоели уже отсылки на этот сериал про быдло и для быдла
да уж действительно - такая шняга!
+9
-8
+1
Ответ CaSpeR-13
Это типа эстонский юмор?
а как он должен был ответить, в стиле Черчесова?
+1
0
+1
Ответ Jan Paskel
а как он должен был ответить, в стиле Черчесова?
Никак тоже вариант
+1
0
+1
ответил в стиле наимудрейшего из царевны будур
+1
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Ответ QWertY
Валера: я за эту сборную стою: пацаны мне все, я все пацанам! Кто меня знает тот в курсе!
Валера кащей)
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Ответ CaSpeR-13
Он сказал что вообще за нее не держится за кого он там стоит?
За себя и за Сашку!
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Не забыли Ералаша как и завещал адидас)
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Ответ Shuller18
Там Валера был Турбо)
Нет, я его как раз вижу говорящего фразу - "Я научу любить вас сборную" или "Это дисциплина? Вы, не готовы!"
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против Эритреи?
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Валера душман
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“Йоу» - так по идее чушпаны говорят, не?
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Олег Романцев: «Сборная России все делает правильно, только дураку это непонятно. В случае допуска мы будем знать, на кого рассчитывать»
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Иногда Карп настоящий!
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