Матч «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» на Cuatro смотрели лишь 388 тысяч зрителей. Доля среди основных испанских каналов – худшая
Саудовская лига не вызвала интереса на испанском канале Cuatro.
За матчем между «Аль-Иттихадом» Карима Бензема и «Аль-Насром» Криштиану Роналду (2:5) следили 388 000 зрителей (доля 3,8%).
Из-за этого у Cuatro самая низкая доля среди основных телеканалов во второй половине дня.
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до МЛС конечно не дотягивает