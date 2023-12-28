Матч «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада» на Cuatro смотрели лишь 388 тысяч зрителей. Доля среди основных испанских каналов – худшая

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду телевидение высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

Саудовская лига не вызвала интереса на испанском канале Cuatro.

За матчем между «Аль-Иттихадом» Карима Бензема и «Аль-Насром» Криштиану Роналду (2:5) следили 388 000 зрителей (доля 3,8%).

Из-за этого у Cuatro самая низкая доля среди основных телеканалов во второй половине дня.

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18 комментариев
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Кстати... Вот привезли саудиты звёзд в свой чемпионат, и много ли людей, хотя бы среди пользователей Sports.ru, стали его смотреть? На обзоры матчей, пожалуй, просмотры увеличились, но вот чтобы от начала до конца, как-то сомнительно.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Кстати... Вот привезли саудиты звёзд в свой чемпионат, и много ли людей, хотя бы среди пользователей Sports.ru, стали его смотреть? На обзоры матчей, пожалуй, просмотры увеличились, но вот чтобы от начала до конца, как-то сомнительно.
Когда появился на Окко их чемпионат, т.к была подписка, пытался начать смотреть, но через пару матчей плюнул. Вроде и люди знакомые, а все равно не привлекает
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+3
Ответ Lionel Andres Messi 10
Кстати... Вот привезли саудиты звёзд в свой чемпионат, и много ли людей, хотя бы среди пользователей Sports.ru, стали его смотреть? На обзоры матчей, пожалуй, просмотры увеличились, но вот чтобы от начала до конца, как-то сомнительно.
Я смотрел несколько топовых матчей, в целом весело. Не ЛЧ, но повеселее чем РПЛ например.
+5
-2
+3
https://www.sports.ru/football/1115306096-bekxem-o-messi-v-inter-majami-pereshel-velichajshij-igrok-v-istorii-eg.html?sl=1

до МЛС конечно не дотягивает
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Игрой в СЛ и Роналду интересно следить только комментарам на спортс 🤣
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Ответ mariofrank08
Когда появился на Окко их чемпионат, т.к была подписка, пытался начать смотреть, но через пару матчей плюнул. Вроде и люди знакомые, а все равно не привлекает
Это естественная реакция. Новостной бум, шумиха и громкие заявления ни могли ни сделать своего дела, но на долгую этому крайне трудно будет работать: на первый план так или иначе выходит само качество футбола.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Кстати... Вот привезли саудиты звёзд в свой чемпионат, и много ли людей, хотя бы среди пользователей Sports.ru, стали его смотреть? На обзоры матчей, пожалуй, просмотры увеличились, но вот чтобы от начала до конца, как-то сомнительно.
я играю в фентези саудовской лиги. прикольное) пришлось даже немного погрузиться в изучение команд.
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Кстати... Вот привезли саудиты звёзд в свой чемпионат, и много ли людей, хотя бы среди пользователей Sports.ru, стали его смотреть? На обзоры матчей, пожалуй, просмотры увеличились, но вот чтобы от начала до конца, как-то сомнительно.
А что смотреть, там три команды, и встречается редко
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Ответ Александр Северный
понятно почему.великий в Америке, за игрой которой любо дорого смотреть. ну, а от пенальти и добивания с метра у нормальных людей из глаз кровь идёт
Месси на ЧМ и пенальти бил, и с метра добивал)
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