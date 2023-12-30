Бремер лидирует по голам головой в чемпионате среди защитников топ-5 лиг за последние 5 лет, опережая ван Дейка – 11 против 10

Теги Ливерпуль Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия Реймс Вирджил ван Дейк Юнис Абдельхамид Бремер Футбол

Бремер лидирует по голам головой среди защитников топ-5 лиг Европы за последние 5 лет.

На счету игрока «Ювентуса» 11 таких мячей в Серии А начиная с сезона-2019/20.

Столько же голов головой за этот период в Лиге 1 забил защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид.

Второе место по этому показателю занимает Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» – 10 мячей.

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9 комментариев
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В свое время Терри и Рамос столько за годика 2 забивали)
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Бремер бистяра
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Комментарий удален пользователем
ВВД конечно лютый топарь
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Что хочу написать, то что да Бремер хорош, но и Ван дейк стабильный все таки защитник.
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У Ван Дейка в своё время украли конечно ЗМ
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Один из немногих удачных покупок Юве
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Бремер стане хорошей сменой Тиаго Сильвы в сборной.
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