Бремер лидирует по голам головой в чемпионате среди защитников топ-5 лиг за последние 5 лет, опережая ван Дейка – 11 против 10
Бремер лидирует по голам головой среди защитников топ-5 лиг Европы за последние 5 лет.
На счету игрока «Ювентуса» 11 таких мячей в Серии А начиная с сезона-2019/20.
Столько же голов головой за этот период в Лиге 1 забил защитник «Реймса» Юнис Абдельхамид.
Второе место по этому показателю занимает Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» – 10 мячей.
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