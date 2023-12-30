Бремер лидирует по голам головой в чемпионате среди защитников топ-5 лиг за последние 5 лет, опережая ван Дейка – 11 против 10

Бремер лидирует по голам головой среди защитников топ-5 лиг Европы за последние 5 лет.

На счету игрока « » 11 таких мячей в Серии А начиная с сезона-2019/20.

Столько же голов головой за этот период в Лиге 1 забил защитник « » .

Второе место по этому показателю занимает ван Дейк из « » – 10 мячей.

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