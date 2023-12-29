«Бавария» и «Арсенал» интересуются защитником «Байера» Фримпонгом. Он готов сменить клуб, отступные – 40 млн евро
«Бавария» и «Арсенал интересуются правым защитником «Байера» Джереми Фримпонгом.
Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо, Фримпонг открыл для перехода в другой клуб, отступные в его контракте летом составят 40 млн евро.
Фримпонг в этом сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.
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