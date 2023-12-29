«Бавария» и «Арсенал» интересуются защитником «Байера» Фримпонгом. Он готов сменить клуб, отступные – 40 млн евро

Теги Бавария Байер премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы Джереми Фримпонг Фабрицио Романо Футбол

«Бавария» и «Арсенал интересуются правым защитником «Байера» Джереми Фримпонгом.

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо, Фримпонг открыл для перехода в другой клуб, отступные в его контракте летом составят 40 млн евро.

Фримпонг в этом сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.

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14 комментариев
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В общем ребята всех тихо тихо с наступающим новым годом! Хорошим людям желаю всех благ, успехов в личной жизни, долголетия родителям, и пусть будет больше счастья!👍
+21
-1
+20
Ответ Ru Gold
В общем ребята всех тихо тихо с наступающим новым годом! Хорошим людям желаю всех благ, успехов в личной жизни, долголетия родителям, и пусть будет больше счастья!👍
И тебя с наступающим, Ru Gold)
+8
0
+8
Фримпонг должен играть в арсенале
+6
-1
+5
Ответ creat1ve
Фримпонг должен играть в арсенале
В тульском. Или в Уфе.
+2
0
+2
Ответ creat1ve
Фримпонг должен играть в арсенале
Фримпонг играет справа, причем по всему флангу, у Арсенала там Сака. Им бы замену Зине поискать
+2
0
+2
Ответ Ru Gold
В общем ребята всех тихо тихо с наступающим новым годом! Хорошим людям желаю всех благ, успехов в личной жизни, долголетия родителям, и пусть будет больше счастья!👍
Спасибо!
+2
0
+2
Ответ Ru Gold
В общем ребята всех тихо тихо с наступающим новым годом! Хорошим людям желаю всех благ, успехов в личной жизни, долголетия родителям, и пусть будет больше счастья!👍
Мира во всем мире✊🏻
+2
0
+2
Опять наглая баварка пытается ослабить прямого конкурента
+2
-1
+1
Сделай Байер чемпионом, и уходи. Не торопись)
+1
0
+1
Фримпонг выглядит в профиле так, будто сильно удивлен новостью или болит где то.
Лучше избавились бы от Зинченко, не видать им премьеры пока этот пешком ходит.
+1
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Это тот который раньше в Арсенале играл?
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Ответ Ru Gold
В общем ребята всех тихо тихо с наступающим новым годом! Хорошим людям желаю всех благ, успехов в личной жизни, долголетия родителям, и пусть будет больше счастья!👍
В Петропавловске-Камчатском уже полночь?)
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