«Бавария» и «Арсенал интересуются правым защитником «Байера» Джереми Фримпонгом.

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Фабрицио Романо, Фримпонг открыл для перехода в другой клуб, отступные в его контракте летом составят 40 млн евро.

Фримпонг в этом сезоне провел 16 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Его подробная статистика – здесь.

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