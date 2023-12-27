Экс-тренер «Галатасарая» Терим возглавил «Панатинаикос»

Теги Галатасарай высшая лига Турция Фатих Терим Панатинаикос высшая лига Греция Футбол

Фатих Терим возглавил «Панатинаикос».

Во вторник греческий клуб объявил о назначении турецкого специалиста на пост главного тренера.

Последним клубом Терима был «Галатасарай», где турецкий специалист проработал с 2017 по 2022 год, возглавив клуб в 4-й раз. В общей сложности он выиграл с клубом 8 титулов турецкой Суперлиги и Кубок УЕФА.

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4 комментария
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Это Эргин Атаман в баскетбольном Пао, Фатих Терим в футбольном, интересный ход в Афинах.
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Я думал, ему лет 90
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Ответ Oleg Olegov
Это Эргин Атаман в баскетбольном Пао, Фатих Терим в футбольном, интересный ход в Афинах.
Два самодура.
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