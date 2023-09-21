«Ювентусу» интересен 21-летний полузащитник «Шахтера» Судаков

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Calcio Mercato, интерес к Судакову проявляет « ». Также сообщается, что за 21-летним полузащитником следят и другие европейские клубы.

В нынешнем сезоне провел за « » 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

В составе молодежной сборной на чемпионате Европы на счету полузащитника 3 гола в 5 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

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