«Ювентусу» интересен 21-летний полузащитник «Шахтера» Судаков

Теги Сборная Украины по футболу сборная Украины U-21 Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ювентус серия А Италия возможные трансферы Георгий Судаков Футбол

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков может продолжить карьеру в Серии А.

По информации Calcio Mercato, интерес к Судакову проявляет «Ювентус». Также сообщается, что за 21-летним полузащитником следят и другие европейские клубы.

В нынешнем сезоне Судаков провел за «Шахтер» 4 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

В составе молодежной сборной Украины на чемпионате Европы на счету полузащитника 3 гола в 5 матчах. Его подробная статистика доступна здесь.

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7 комментариев

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badibeg
Ответ Даниил Александров
О, новая финансовая помощь Украине через трансферы?) Ничему их опыт Челси не учит..) 5 7 в прошлом сезоне в УПЛ. 100 млн за этого господина!
удобная отмазка, кстати. наших в европу не покупают потому что санкции, а украинцев только из-за финансовой помощи. а в основном составе украинцы играют тоже из-за какой-то финансовой помощи? я просто не в курсе)
+15
-7
+8
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Rahym Hommadow
Круто
+3
-1
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Заяцволк
Придётся продать Влаховича и ещё пару футболистов, чтобы 100 млн собрать
+2
-2
0
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