Каррагер о том, что фавориты АПЛ теряют очки: «Блестящий сезон. Пусть эти потери продолжатся!»
Джейми Каррагер выступил за потерю очков фаворитами сезона АПЛ для интриги.
В 19-м туре «Арсенал» проиграл «Вест Хэму» (0:2) и опустился на 2-ю строчку в турнирной таблице.
Ее возглавил «Ливерпуль» с 42 очками, у «канониров» 40 баллов. Третье место занимает «Астон Вилла», на ее счету 39 очков.
«Манчестер Сити» замыкает топ-4, набрав 37 баллов. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.
«Качество лиги выше, когда все отбирают очки друг у друга или когда есть пара команд, которые на уровень выше остальных?
Я думаю, что это блестящий сезон. Пусть эти потери очков [фаворитами] продолжатся!» – написал бывший игрок «Ливерпуля» в соцсети.
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