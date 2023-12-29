Каррагер о том, что фавориты АПЛ теряют очки: «Блестящий сезон. Пусть эти потери продолжатся!»

Джейми Каррагер выступил за потерю очков фаворитами сезона АПЛ для интриги.

В 19-м туре « » проиграл « » (0:2) и опустился на 2-ю строчку в турнирной таблице.

Ее возглавил « » с 42 очками, у «канониров» 40 баллов. Третье место занимает « », на ее счету 39 очков.

« » замыкает топ-4, набрав 37 баллов. У команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе.

«Качество лиги выше, когда все отбирают очки друг у друга или когда есть пара команд, которые на уровень выше остальных?

Я думаю, что это блестящий сезон. Пусть эти потери очков [фаворитами] продолжатся!» – написал бывший игрок «Ливерпуля» в соцсети.

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