«Рома» передумала подписывать Бонуччи. Владелец не захотел тратить 2 млн евро на 36-летнего игрока

Теги Рома Леонардо Бонуччи бундеслига Германия серия А Италия Унион Берлин деньги Дэн Фридкин Футбол

Леонардо Бонуччи не сможет поиграть за «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб не станет подписывать защитника «Униона», несмотря на договоренность с агентом игрока.

В качестве основной причины называется нежелание владельца итальянской команды Дэна Фридкина тратить в сумме около 2 млн евро на футболиста, которому в 2024 году исполнится 37 лет.

При этом «Рома» продолжит поиск центрального защитника. Необходимость усилить защиту возникла из-за обилия травм.

Бонуччи играет в Бундеслиге с лета 2023 года. За 7 матчей он забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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да уж. такие копейки в современном футболе. и что вы требуете от жозе? крепкие защи это основа его футбола
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Ответ Этот Райола хочет денег
Бонуччи всего 37 лет будет??? Мне стыдно, я почему то думал, что он играет со времен Дзоффа, Тарделли, Барези, Баджо, Пирло, Каннаваро, Кьеллини))....
В твоём перечне первый старше последнего на 42 года.
Что это за времена такие?
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Ответ Заяцволк
Вся суть УЕФЫ - клуб приличного уровня душит жаба, и они отказываются потратить какие-то жалкие 2 млн. В Суперлиге таких проблем не будет
С наступающим вас, сеньор Флорентино!
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Ответ ОттоДракула
Или может клубы приличного уровня не хотят тратить деньги на престарелых пенсионеров, которые не проходят даже в состав немецких аутсайдеров.
Это вряд ли, в Италии 37 лет - самый расцвет сил, Жиру и Ибрагимович тоже казались уже потухшими, а оказалось, что вполне могут приносить пользу, ну там много таких - Ди Натале, Тотти, Квальярела и др. Бонуччи с опытом вполне пригодился бы Роме
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От человека с фамилией Фридкин тяжело ожидать, что он просто так раскошелится.
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Бонуччи всего 37 лет будет??? Мне стыдно, я почему то думал, что он играет со времен Дзоффа, Тарделли, Барези, Баджо, Пирло, Каннаваро, Кьеллини))....
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Линделефа пусть Маур забирает из МЮ)
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Не верю , что такая безумная идея вообще могла быть у Ромы !
Это нужно вообще быть болельщиками пинг-понга и принципиально не интересоваться футболом )
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Ответ igls54
От человека с фамилией Фридкин тяжело ожидать, что он просто так раскошелится.
Бггг))
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Ответ Заяцволк
Вся суть УЕФЫ - клуб приличного уровня душит жаба, и они отказываются потратить какие-то жалкие 2 млн. В Суперлиге таких проблем не будет
Или может клубы приличного уровня не хотят тратить деньги на престарелых пенсионеров, которые не проходят даже в состав немецких аутсайдеров.
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Ответ Заяцволк
Вся суть УЕФЫ - клуб приличного уровня душит жаба, и они отказываются потратить какие-то жалкие 2 млн. В Суперлиге таких проблем не будет
Верно, ведь купить футболиста - это просто заплатить за трансфер. Зарплату, премиальные и прочие выплаты делать не надо, действительно.
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Ответ Н.Ф.
С наступающим вас, сеньор Флорентино!
Спасибо, вас тоже ! Присоединяйтесь к нам, наша сторона силы гарантирует такие возможности, которые не смогут вам предложить эти уефашные джеддаи !
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Ответ abdulkaderkeita
Верно, ведь купить футболиста - это просто заплатить за трансфер. Зарплату, премиальные и прочие выплаты делать не надо, действительно.
Ещё раз - "В Суперлиге таких проблем не будет", читайте внимательнее ) Вот представь, Перес приходит в магазин продуктов. Думаешь, он смотрит на цены на яйца, красную рыбу, икру ? Что-то сильно сомневаюсь, скорее всего он просто берёт то, что нужно, и даже в чек не заглядывает. Вот и Рома будет делать так же, после присоединения к Суперлиге )
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Ответ Кокич
В твоём перечне первый старше последнего на 42 года. Что это за времена такие?
Это ирония. Означает, что он вне времени и застал все последние десятилетия. Не думал, что это надо обьяснять
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