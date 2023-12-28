«Рома» передумала подписывать Бонуччи. Владелец не захотел тратить 2 млн евро на 36-летнего игрока

Леонардо Бонуччи не сможет поиграть за «Рому».

Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб не станет подписывать защитника « », несмотря на договоренность с агентом игрока.

В качестве основной причины называется нежелание владельца итальянской команды тратить в сумме около 2 млн евро на футболиста, которому в 2024 году исполнится 37 лет.

При этом « » продолжит поиск центрального защитника. Необходимость усилить защиту возникла из-за обилия травм.

играет в Бундеслиге с лета 2023 года. За 7 матчей он забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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