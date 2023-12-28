«Рома» передумала подписывать Бонуччи. Владелец не захотел тратить 2 млн евро на 36-летнего игрока
Леонардо Бонуччи не сможет поиграть за «Рому».
Как сообщает Corriere dello Sport, римский клуб не станет подписывать защитника «Униона», несмотря на договоренность с агентом игрока.
В качестве основной причины называется нежелание владельца итальянской команды Дэна Фридкина тратить в сумме около 2 млн евро на футболиста, которому в 2024 году исполнится 37 лет.
При этом «Рома» продолжит поиск центрального защитника. Необходимость усилить защиту возникла из-за обилия травм.
Бонуччи играет в Бундеслиге с лета 2023 года. За 7 матчей он забил один гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Что это за времена такие?
Это нужно вообще быть болельщиками пинг-понга и принципиально не интересоваться футболом )