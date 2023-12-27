Якубко об отказе РФС от Азии: «Какая-то секретная информация есть, может, сказали, что надо потерпеть. Не было гарантий, что ФИФА поддержит переход»
Мартин Якубко поддержал решение РФС остаться в УЕФА.
«Считаю, что России не нужно было уходить в Азию. Тем более, не было стопроцентных гарантий, что Россию туда возьмут, что ФИФА поддержит этот переход.
Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть. Кто знает, может, наконец, успокоится вся эта история, которая происходит, и через какое-то время возвращение в Европу станет возможным», – казал бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии.
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Статья 2.
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Надо потерпеть - обязанность человека и гражданина.