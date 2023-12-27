Якубко об отказе РФС от Азии: «Какая-то секретная информация есть, может, сказали, что надо потерпеть. Не было гарантий, что ФИФА поддержит переход»

Теги Амкар Мартин Якубко премьер-лига Россия УЕФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Мартин Якубко поддержал решение РФС остаться в УЕФА.

«Считаю, что России не нужно было уходить в Азию. Тем более, не было стопроцентных гарантий, что Россию туда возьмут, что ФИФА поддержит этот переход.

Возможно, что-то уже двигается с Европой, может, есть какая-то секретная информация. Возможно, РФС сказали, что надо потерпеть. Кто знает, может, наконец, успокоится вся эта история, которая происходит, и через какое-то время возвращение в Европу станет возможным», – казал бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии.

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4 комментария
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Надо потерпеть - наша национальная идея
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0
+8
Конституция РФ, 2024 год.
Статья 2.

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Надо потерпеть - обязанность человека и гражданина.
+2
0
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Даже сверхсекретная
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Как вот нам кое кто постоянно говорит потерпеть, так и им сейчас говорят немного потерпеть
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0
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