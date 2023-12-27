«Лейпциг» подписал Элмаза. «Наполи» получит 25 млн евро, контракт – до 2028-го
Элиф Элмаз продолжит карьеру в «Лейпциге».
Немецкий клуб сообщил о переходе хавбека в январе. Контракт с ним рассчитан до июня 2028 года.
Футболист будет выступать за новую команду под шестым номером.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» выручит 25 млн евро.
В текущем сезоне игрок сборной Северной Македонии провел 11 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно со статистикой Элмаза можно ознакомиться здесь.
Изображение: rbleipzig.com
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