«Лейпциг» подписал Элмаза. «Наполи» получит 25 млн евро, контракт – до 2028-го

Элиф Элмаз продолжит карьеру в «Лейпциге».

Немецкий клуб сообщил о переходе хавбека в январе. Контракт с ним рассчитан до июня 2028 года.

Футболист будет выступать за новую команду под шестым номером.

По сведениям инсайдера , « » выручит 25 млн евро.

В текущем сезоне игрок сборной Северной Македонии провел 11 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: rbleipzig.com

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