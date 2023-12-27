«Лейпциг» подписал Элмаза. «Наполи» получит 25 млн евро, контракт – до 2028-го

Теги бундеслига Германия серия А Италия трансферы Наполи РБ Лейпциг Элиф Элмаз деньги Фабрицио Романо Футбол

Элиф Элмаз продолжит карьеру в «Лейпциге».

Немецкий клуб сообщил о переходе хавбека в январе. Контракт с ним рассчитан до июня 2028 года.

Футболист будет выступать за новую команду под шестым номером.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «Наполи» выручит 25 млн евро.

В текущем сезоне игрок сборной Северной Македонии провел 11 матчей в Серии А и забил 2 гола. Подробно со статистикой Элмаза можно ознакомиться здесь.

Изображение: rbleipzig.com

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16 комментариев
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Лихо менеджмент и скаутинг энергетиков срабатывает - Симонс, Опенда, Шешко..сейчас зачетный македонец. Красавцы!
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Элмас в переводе с турецкого - бриллиант)
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У Неаполя полноты скамейки нет, а они боеспособные единицы сливают. Чудны дела твои, господи))
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Ответ Johnie
Элмас в переводе с турецкого - бриллиант)
в переводе на русский Алмаз
+1
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+1
Ответ Ruslan-Spartakforever
Релокант?
Нет, жене подарили турецкие конфеты, где одна из конфет в наборе была названа Elmas/Diamond
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Комментарий удален модератором
Дешево отдали
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Неплохая цена, хороший клуб выбрал, Наполи тонет
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Ответ songbilong
в переводе на русский Алмаз
Немного ошибся, но бриллиант - это алмаз, который подвергается огранке
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Ответ Johnie
Нет, жене подарили турецкие конфеты, где одна из конфет в наборе была названа Elmas/Diamond
Круто 👍
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Факты пошли?
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Ответ waleri
Лихо менеджмент и скаутинг энергетиков срабатывает - Симонс, Опенда, Шешко..сейчас зачетный македонец. Красавцы!
Симонс в арен
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Ответ waleri
Лихо менеджмент и скаутинг энергетиков срабатывает - Симонс, Опенда, Шешко..сейчас зачетный македонец. Красавцы!
Да вот только Симмонс в аренде ….
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Ответ waleri
Лихо менеджмент и скаутинг энергетиков срабатывает - Симонс, Опенда, Шешко..сейчас зачетный македонец. Красавцы!
Шешко днище
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Ответ Дядя ТУРА
Симонс в арен
Неважно, он прямо сейчас решает текущие задачи в составе РБ. Всем бы такого иметь в аренде! К лету скаутинг клуба найдет подобную ролевую модель.. Например, условного Йохана Бакайоко из ПСВ.
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