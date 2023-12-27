Хамес о Катаре: «Там все едят руками, сумасшедшие. Мне передавали еду, но я не брал»
Хамес Родригес рассказал, к чему так и не смог привыкнуть в Катаре.
В сентябре 2021 года года колумбиец стал игроком клуба «Аль-Райян». Меньше чем через год Хамес расторг контракт с катарским клубом, в составе которого провел 16 матчей.
«Катарская культура очень сложная. В этой стране трудно адаптироваться. Знаете, в футболе все раздеваются, когда принимают душ. А они пугали меня тем, что этого нельзя делать.
Там все едят руками, и это тоже было сложно для меня. Все опускают руки в тарелку и едят. Они передавали мне эту еду, но я предпочитал не соглашаться. Они сумасшедшие», – сказал колумбиец, который сейчас играет за «Сан-Паулу».
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