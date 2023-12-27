Хамес о Катаре: «Там все едят руками, сумасшедшие. Мне передавали еду, но я не брал»

Теги высшая лига Бразилия Сан-Паулу Аль-Райян высшая лига Катар Хамес Родригес Футбол

Хамес Родригес рассказал, к чему так и не смог привыкнуть в Катаре.

В сентябре 2021 года года колумбиец стал игроком клуба «Аль-Райян». Меньше чем через год Хамес расторг контракт с катарским клубом, в составе которого провел 16 матчей.

«Катарская культура очень сложная. В этой стране трудно адаптироваться. Знаете, в футболе все раздеваются, когда принимают душ. А они пугали меня тем, что этого нельзя делать.

Там все едят руками, и это тоже было сложно для меня. Все опускают руки в тарелку и едят. Они передавали мне эту еду, но я предпочитал не соглашаться. Они сумасшедшие», – сказал колумбиец, который сейчас играет за «Сан-Паулу».

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46 комментариев
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Ответ ЭкспертДиванный
А что,они должны были адаптироваться под тебя? Надо уважать культуру страны,где ты зарабатываешь деньги
В чем неуважение не брать еду из рук другого?
Брезгливость и свои правила личной гигиены никто не отменял
+71
-10
+61
даже валуев знает, что кушать надо головой
+51
0
+51
Ответ ЭкспертДиванный
Комментарий скрыт
Ну-ка поподробней насчёт "самых развитых людей"... Против катарцев ничего против не имею, просто интересно послушать "новые теории".
+33
-4
+29
Ответ ЭкспертДиванный
А что,они должны были адаптироваться под тебя? Надо уважать культуру страны,где ты зарабатываешь деньги
Уважать - это одно, а следовать дикарским обычаям, погружая себя в их дремучесть - это другое.
Чувак не захотел, респект!
+50
-23
+27
Я бы тоже не стал какой-нибудь рис с мяском руками есть, да еще и из чужих рук..дичь какая то!
+23
-4
+19
Вот это стресс у мужика. Надо было ехать в Индию.
+13
-1
+12
Ответ НеПотерплю!
Ел бы дома и все дела) Так и представляю - в ресторане возят тачку с какой-то кучей и каждый клиент кладет себе в тарелку сам рукой) - конечно, я шучу, но хотелось бы понять - где ему так предлагали?
В постсоветской Средней Азии бывает, что так и едят , передают одно блюдо и руками каждый накладывает или горсть забирает прям в рот. Самое уважение - если тебе горсть даст хозяин дома из своих "чистых" рук.
Речь не о ресторанах.
+12
0
+12
Ответ Висита Эльмурзаев
ну расскажи арабам про гигиену
Расскажу да. Самые засранные районы европейских городок это арабские гетто. Посмотри как выглядят улицы египтян например. Горы мусора и грязи. Та же турция утопает в мусоре. Что далеко ходить их «священные» места - посмотри что там творится. У Хабиба по моему есть фото где он стоит на «священной» горе и там все в мусоре
+17
-5
+12
Ответ ЭкспертДиванный
А что,они должны были адаптироваться под тебя? Надо уважать культуру страны,где ты зарабатываешь деньги
Ну так ему местные обычаи не понравились, он расторг контракт и уехал. Что не так, он восхищаться и не обязан их привычками. Причём тут вообще какое то абстрактное "уважение к стране" если есть руками из одной посуды с кучей других людей это элементарно не гигиенично и просто противно. Вас послушать, так он их должен был в попу целовать за то что они его за бабки наняли и нахваливать, врать как ему это нравится.
+13
-2
+11
Ответ ЭкспертДиванный
А что,они должны были адаптироваться под тебя? Надо уважать культуру страны,где ты зарабатываешь деньги
Если кто-то черпает всей пятерней рис в соусе или салат и знаками показывает, что бы ты ладони подставлял - не надо адаптироваться, вдруг блеванешь в процессе поедания. Обязательно есть другой выход.
Хамес, например, благодарил и отказывался, говорил, что сыт.
+10
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+9
Ответ Kir5
Тут тот случай, когда "приехав в Рим - веди себя как римляне", т.е. будь любезен сам адаптироваться под культуру страны, раз уж решил здесь поднимать баблишко. Другое дело, что обычаи действительно небесспорные, но и Хамеса никто силком туда не тащил, и уж тем более можно было обо всех тонкостях местного быта узнать заранее, до подписания контракта.
Он всего лишь еду с рук отказался есть. Под какую культуру он не адаптируется-то, бубнежник ты наш
+9
0
+9
Ответ ЭкспертДиванный
А что,они должны были адаптироваться под тебя? Надо уважать культуру страны,где ты зарабатываешь деньги
Если в Африке в племенах практикуют инцест ты же не будешь этим заниматься только потому что живешь там
+10
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+9
Ответ несахар
Во всех мусульманских странах едят всё руками? Наверно, в Катаре свои национальные особенности. Точно знаю, что в Индии едят руками, рис с соусом например, смотрится это отвратительно.
Так есть руками -ок, можно понять, но передавать руками еду другому человеку...
+8
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+8
Ответ ЭкспертДиванный
А что,они должны были адаптироваться под тебя? Надо уважать культуру страны,где ты зарабатываешь деньги
А что, он где-то говорил, что они должны были адаптироваться под него или все-таки ты сам это придумал, быдлан?
+7
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+6
Ответ Сикарио
Комментарий скрыт
Инфантино так продался, что даже 1 очко Катару не позволил заработать))
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сначала этими руками жопу мыть, а потом из общей миски еду черпать
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Ответ Ярик01
В постсоветской Средней Азии бывает, что так и едят , передают одно блюдо и руками каждый накладывает или горсть забирает прям в рот. Самое уважение - если тебе горсть даст хозяин дома из своих "чистых" рук. Речь не о ресторанах.
Я же написал, что шутка. Почему именно в постсоветской? Во времена царской России и СССР ели исключительно вилками и ложками?
+1
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+1
Ответ VitalKe
Ну-ка поподробней насчёт "самых развитых людей"... Против катарцев ничего против не имею, просто интересно послушать "новые теории".
Мне больше интересен наброс про бутылку водки на диване.
Лично в моей семье одна всегда на столе, вторая в морозилке ждет своего времени.
Что за дикарство пить на диване????
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Ответ sashka.loker
сначала этими руками жопу мыть, а потом из общей миски еду черпать
а ваши м.м. знаешь чем занимаются
+1
-1
0
Ел бы дома и все дела) Так и представляю - в ресторане возят тачку с какой-то кучей и каждый клиент кладет себе в тарелку сам рукой) - конечно, я шучу, но хотелось бы понять - где ему так предлагали?
0
0
0
Ответ НеПотерплю!
Я же написал, что шутка. Почему именно в постсоветской? Во времена царской России и СССР ели исключительно вилками и ложками?
Потому что в советский период я там не был
+1
-1
0
Во всех мусульманских странах едят всё руками? Наверно, в Катаре свои национальные особенности. Точно знаю, что в Индии едят руками, рис с соусом например, смотрится это отвратительно.
+1
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0
Ответ stubborn89
даже валуев знает, что кушать надо головой
В голос🤣
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Ответ charly001
А сумасшедшими называть целый народ это уважение ??
Это форма речи, а не оскорбление, не будь дешево-душным.
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Ответ Ярик01
В чем неуважение не брать еду из рук другого? Брезгливость и свои правила личной гигиены никто не отменял
ну расскажи арабам про гигиену
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0
Ответ MaxBridge
Расскажу да. Самые засранные районы европейских городок это арабские гетто. Посмотри как выглядят улицы египтян например. Горы мусора и грязи. Та же турция утопает в мусоре. Что далеко ходить их «священные» места - посмотри что там творится. У Хабиба по моему есть фото где он стоит на «священной» горе и там все в мусоре
Про Турцию ты не прав. Очень чистая страна, как в больших, так и в малых населенных пунктах.
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Ответ Левая михалыча
Хамес будет учить Катарцев личной гигиене 😂 смешно
Свои правила исключительно для себя, чем читаешь, явно не глазами
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То ли дело встречаться с порноактрисой, да, Хамес? В комментах повылазили умники, которые пишут, что он не проявил неуважения, а назвать «сумасшедшими» это был комплимент? Условный плов руками там никто не кладет.
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а это который Хамес
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дикарские обычаи это жопу 🧻 подтирать😉точнее Г по ней растирать и гулять, гулять...
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