«Роналдо был силен как бык, быстр. Я играл против него в его лучшие годы». Хююпя о бразильце

Сами Хююпя назвал Роналдо и Тьерри Анри самыми сложными своими соперниками.

– Кто был самым сильным игроком, против которого ты играл?

– У Тьерри Анри было все, его темп доставлял мне проблем.

Я играл против бразильца в его лучшие годы. В 19 лет он выступал за , и мы играли против них в Кубке УЕФА с моим финским клубом «МюПа».

Дома мы сыграли 1:1, а в ответном матче проиграли 1:7 – Роналдо забил 4 гола. Он был так хорош! Его скорость, быстрые развороты. Он был силен как бык, – сказал бывший защитник « » .

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