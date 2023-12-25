«Роналдо был силен как бык, быстр. Я играл против него в его лучшие годы». Хююпя о бразильце

Теги Ливерпуль Сами Хююпя Тьерри Анри высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия Роналдо МюПа Арсенал Футбол

Сами Хююпя назвал Роналдо и Тьерри Анри самыми сложными своими соперниками.

– Кто был самым сильным игроком, против которого ты играл?

– У Тьерри Анри было все, его темп доставлял мне проблем.

Я играл против бразильца Роналдо в его лучшие годы. В 19 лет он выступал за ПСВ, и мы играли против них в Кубке УЕФА с моим финским клубом «МюПа».

Дома мы сыграли 1:1, а в ответном матче проиграли 1:7 – Роналдо забил 4 гола. Он был так хорош! Его скорость, быстрые развороты. Он был силен как бык, – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Хююпя.

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10 комментариев
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Здоровый Роналдо это лучший футболист в истории.
То что он творил, никогда больше не видел.
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Ответ А. Мостовой
Комментарий скрыт
Баю-бай пора всем детям ночью спать... Роналдо это зверюга, который мог камазом по любой обороне проехаться. P.S. Роналду с Месси уже вписали себя в историю футбола, но Роналдо ... Если бы не травмы, как и у Ван Бастена.
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Праймовый Роналдо «Number one»
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Ох как он был хорош! С конца 90-х до середины нулевых просто имба! Если бы не травмы , мог бы и поиграть на высочайшем уровне подольше. Потом помню , всех разрывал Анри , один в нападении мог сделать всё сам против любого клуба. Кстати , Анри изящно прошёлся по Реалу Галактикос в ЛЧ. Потом пальму лучшего взял Роналду , когда играл у САФа в восьмом и девятом годах. Тогда португалец реально был сильнейшим игроком. Через пару лет засиял Месси и был лучшим игроком атаки в мире более 10 лет. Пару раз ему составляли конкуренцию Суарес и Бензема. Сегодня выделить кого-то одного мне сложно , на мой субъективный взгляд… все топы плюс - минус одного уровня.
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Ответ ......... корты Бублика
Португальская подделка в прайме забивала с 30 метров в каждом турнире от нечего делать, просто так, между делом ставя рекорды
забивая при этом нерабочей ногой из-за штрафной😁
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Помню Роналдо в ПСВ , но в Интере он просто разрывал лучшую лигу мира.
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Ответ QWertY
Роналдо феномен лучшее, что я видел в футболе. Танк который ехал как Феррари. Это вам не португальская подделка
Португальская подделка в прайме забивала с 30 метров в каждом турнире от нечего делать, просто так, между делом ставя рекорды
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Ответ А. Мостовой
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Только школьник мог такое написать😒🤦
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