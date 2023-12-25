«Роналдо был силен как бык, быстр. Я играл против него в его лучшие годы». Хююпя о бразильце
Сами Хююпя назвал Роналдо и Тьерри Анри самыми сложными своими соперниками.
– Кто был самым сильным игроком, против которого ты играл?
– У Тьерри Анри было все, его темп доставлял мне проблем.
Я играл против бразильца Роналдо в его лучшие годы. В 19 лет он выступал за ПСВ, и мы играли против них в Кубке УЕФА с моим финским клубом «МюПа».
Дома мы сыграли 1:1, а в ответном матче проиграли 1:7 – Роналдо забил 4 гола. Он был так хорош! Его скорость, быстрые развороты. Он был силен как бык, – сказал бывший защитник «Ливерпуля» Хююпя.
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То что он творил, никогда больше не видел.