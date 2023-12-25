«Бенфика» хочет не менее 100 млн евро за 19-летнего Жоау Невеша. «МЮ» интересуется хавбеком

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Жоау Невеш Футбол

«Бенфика» готова продать Жоау Невеша за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 19-летним полузащитником интересуется «Манчестер Юнайтед».

Скауты клуба АПЛ присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за игроком.

Также появлялась информация о том, что отступные за футболиста составляют 120 миллионов евро. Португальский клуб не готов продавать дешевле 100 миллионов. Это та сумма, которые должны заплатить команды, желающие заполучить игрока.

Жоау Невеш забил один гол и сделал одну результативную передачу в 14 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне.

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5 комментариев
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"У вас есть игрок за 100 лямов? Тогда мы идём к вам!"
МЮ
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Сомневаюсь, что при Рэтклиффе будут разбрасываться такими деньгами и покупать все что блестит.
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Видимо Бенфика считает любого перспективного молодого игрока в их составе достойным ценника под 100млн:? А что на выходе, кто из их игроков оправдал эти ценники, чего добилась сама Бенфика в еврокубках, кроме денег ничего не добилась.
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