«Бенфика» хочет не менее 100 млн евро за 19-летнего Жоау Невеша. «МЮ» интересуется хавбеком

«Бенфика» готова продать Жоау Невеша за 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что 19-летним полузащитником интересуется « ».

Скауты клуба присутствовали на матче «Бенфики» со «Спортингом» (2:1) 12 ноября и наблюдали за игроком.

Также появлялась информация о том, что отступные за футболиста составляют 120 миллионов евро. Португальский клуб не готов продавать дешевле 100 миллионов. Это та сумма, которые должны заплатить команды, желающие заполучить игрока.

Жоау Невеш забил один гол и сделал одну результативную передачу в 14 матчах чемпионата Португалии в этом сезоне.

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