Экс-защитник «Динамо» Заурбек Плиев может вернуться в «Аланию». Там играет его брат Константин

Заурбек Плиев покинул «Родину» и может вернуться в «Аланию».

Владикавказцы не прочь подписать 32-летнего защитника зимой, сообщает « с Ильевым».

В « » экс-игрок «Динамо» может воссоединиться со своим младшим братом , с которым они вместе выступали за «Уфу» в прошлом сезоне.

Также у возможен вариант с казахстанским «Актобе», который возглавил экс-тренер « » Дмитрий Парфенов.

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