Экс-защитник «Динамо» Заурбек Плиев может вернуться в «Аланию». Там играет его брат Константин

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Заурбек Плиев покинул «Родину» и может вернуться в «Аланию».

Владикавказцы не прочь подписать 32-летнего защитника зимой, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

В «Алании» экс-игрок «Динамо» может воссоединиться со своим младшим братом Константином, с которым они вместе выступали за «Уфу» в прошлом сезоне.

Также у Заурбека Плиева возможен вариант с казахстанским «Актобе», который возглавил экс-тренер «Родины» Дмитрий Парфенов.

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