«Челси» проиграл 4 матча в гостях подряд

Теги Челси премьер-лига Англия Вулверхэмптон Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» потерпел поражение на выезде в 4-й раз подряд.

Сегодня «синие» уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в гостевом матче 18-го тура АПЛ.

Ранее «Челси» в гостях проиграл «Эвертону» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ньюкаслу» (1:4). Последний раз команда Маурисио Почеттино завоевывала очки на выезде 6 ноября – тогда «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (4:1).

После 18 туров «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.

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5 комментариев
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Очередное подтверждение тезиса что из массы талантов не всегда удается создать клуб.Отголоски разнородности и массовости трансферных приобретений
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