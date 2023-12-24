«Челси» проиграл 4 матча в гостях подряд
«Челси» потерпел поражение на выезде в 4-й раз подряд.
Сегодня «синие» уступили «Вулверхэмптону» (1:2) в гостевом матче 18-го тура АПЛ.
Ранее «Челси» в гостях проиграл «Эвертону» (0:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Ньюкаслу» (1:4). Последний раз команда Маурисио Почеттино завоевывала очки на выезде 6 ноября – тогда «Челси» обыграл «Тоттенхэм» (4:1).
После 18 туров «Челси» идет на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на 14 очков.
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