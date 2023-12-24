У «Челси» 19 поражений в АПЛ в 2023 году – больше всех

Теги Вердер Эмполи Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Ла Лига Альмерия Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» проиграл 19 матчей в АПЛ в 2023 году.

Ни один клуб Премьер-лиги не проиграл больше матчей в этом году.

В топ-5 лигах больше поражений лишь у «Вердера» (20), «Эмполи» (20) и «Альмерии» (24).

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37 комментариев
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Думаю Тен Хаг и Почеттино сегодня встретятся в баре
+41
-1
+40
на 19 поражений потрачен 1 лярд.Боули гений
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Поч напоминает нового президента Аргентины. Такой же перец с лимонами в голове
+11
-1
+10
После ухода Абрамовича вернулись к истокам...
+14
-8
+6
Шутка про "очищение пердивом" уже не выглядит такой шуткой для Челси...
+6
0
+6
Ответ Константин Мееров
Поч напоминает нового президента Аргентины. Такой же перец с лимонами в голове
Тот перец уволил за раз сразу 23000 гослужащих.
Почу такое не под силу.
+4
0
+4
Ответ CONST_VAN_G
После ухода Абрамовича вернулись к истокам...
то ли дело МЮ - всегда на вершине
+5
-1
+4
Ответ David Avagyan
Ещё один историк АПЛ.
В чем он не прав?)
+3
0
+3
Ответ Тимур Долматов
Первый полноценный год при Боули , что будет дальше страшно представить. Теперь когда другие фанаты топ клубов жалуются на пассивных владельцем и ждут когда их купят богатые владельцы, вспоминайте проект Челси с млрд вложением и сумадуром у руля, который за два года превратился в тонущий корабль
Все богатые владельцы делают подобную дичь?
+3
0
+3
Ответ CONST_VAN_G
После ухода Абрамовича вернулись к истокам...
Ещё один историк АПЛ.
+9
-7
+2
Ответ Vitto
Найти хорошего тренера в топ-клуб это большая проблема.
У них был хороший тренер...
Если владелец идиот, то конечно сложно
+2
0
+2
Ответ Гол в девятину
Ситуация вышла из под контроля.Все до единого крупные клубные "инфлюенсеры и ломы" в Англии в твиттере и инсте требуют немедленной отставки.Я не понимаю, как в таких условиях руководство собирается дальше с аргом работать.Опять нужно пригрозить, что будут чанты про Боули, Бегдади и их мамаш? То что простили Лэмпсу, этой амебе никто не простит, он ничем не заслужил, не единого плюса от его работы. Владельцы и так в слишком шатком положении в плане бизнеса и пиара, чтобы на 10 месте еще и с фанатами ссориться как Майк Эшли.Как продлевать контракты со спонсорами? Никто не даст денег, если будет война между владельцами и болельщиками, тем более из-за какого-то никчемного Поча.
Да Почеттино только чудо поможет, он в интервью опять плывёт, "Челси не должен быть десятыми, но это другой Челси." Летом, помнится, он по-другому говорил.
+1
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+1
Ответ Тимур Долматов
Первый полноценный год при Боули , что будет дальше страшно представить. Теперь когда другие фанаты топ клубов жалуются на пассивных владельцем и ждут когда их купят богатые владельцы, вспоминайте проект Челси с млрд вложением и сумадуром у руля, который за два года превратился в тонущий корабль
Найти хорошего тренера в топ-клуб это большая проблема.
+1
0
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Ответ Vitto
Все так, но кого им взять?
Это уже не важно.Сейчас ситуация такая, что руководству нужно выбирать: спасать либо себя (несмотря ни на что они особого гнева трибуна не вызывают) либо защитить поплывшего в хлам тренера.

Эта ситуация несравнима с МЮ, там никто настолько массово и агрессивно не требует убрать Тен Хага.
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Да у Почеттино игроки не те, он не виноват...
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Ответ Vitto
Все так, но кого им взять?
Флик, Конте.
Варианты всегда есть - Почеттино для многих казался идеальным вариантом, а по факту команда играет хуже чем при Поттере хотя у того и трансферов не было и предсезонки (тоже конечно по итогу раздевалку потерял).
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А кто то от середняка ожидал лучшего? Это только начало... в Чемпионшипе будет веселее.
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Ответ CONST_VAN_G
После ухода Абрамовича вернулись к истокам...
Да каким истокам, до Абрамовича как минимум лет 7 Челси был околотоповым клубом, брал еврокубки, играл в ЛЧ и выходил в плей-офф сквозь два групповых турнирах. Была команда уровня 4-6 места, такого трэша там и близко не было, а состав дал бы фору этому миллиардному сброду ноунеймов. Там такие были имена, не то что нынешние Чунгачанги, которых друг от друга не отличишь.
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С такими самодурами как Стерлинг и Палмер эта цифра еще и адекватная.
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Где глор пенсов с Бенитесом на аве? Ах да, на ветках «МЮ»)
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Ответ Gutalin
У них был хороший тренер... Если владелец идиот, то конечно сложно
Кто же?
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И это всё из-за какой-то второстепенной страны украйны, какая-то украйна оказалась важнее Челси.....
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Ответ Причёска Бэйла
Все богатые владельцы делают подобную дичь?
Нет, но все может быть еще хуже чем сейчас )
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Как болельщик МЮ, желаю болельщикам Челси сил и терпения.
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Ответ Кокич
Тот перец уволил за раз сразу 23000 гослужащих. Почу такое не под силу.
он либертарианец, а значит идиот
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Ответ KeriLLo
Да Почеттино только чудо поможет, он в интервью опять плывёт, "Челси не должен быть десятыми, но это другой Челси." Летом, помнится, он по-другому говорил.
И крысеныш Стерлинг конечно же ожидаемо не взял отвественность и не вышел к СМИ объясниться с болельщиками.Вокруг таких "лидеров-ветеранов" Боулинг надеется вырастить звезд из своих "инвестиций", натуральная дуpка.
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Ответ KeriLLo
Сборные вообще не показатель.
А что показатель? Бавария?
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Ответ Гол в девятину
Это уже не важно.Сейчас ситуация такая, что руководству нужно выбирать: спасать либо себя (несмотря ни на что они особого гнева трибуна не вызывают) либо защитить поплывшего в хлам тренера. Эта ситуация несравнима с МЮ, там никто настолько массово и агрессивно не требует убрать Тен Хага.
Важно, так если менять этого физрука, то на тренера, а вариантов у них особо нет.
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Ответ Vitto
Почеттино - физрук, а эти многие просто не разбираются в футболе. Конте возможно, Флик вон сб. Германию преобразил.))
Сборные вообще не показатель.
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Ответ KeriLLo
Флик, Конте. Варианты всегда есть - Почеттино для многих казался идеальным вариантом, а по факту команда играет хуже чем при Поттере хотя у того и трансферов не было и предсезонки (тоже конечно по итогу раздевалку потерял).
Почеттино - физрук, а эти многие просто не разбираются в футболе.
Конте возможно, Флик вон сб. Германию преобразил.))
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