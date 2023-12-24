У «Челси» 19 поражений в АПЛ в 2023 году – больше всех

«Челси» проиграл 19 матчей в АПЛ в 2023 году.

Ни один клуб Премьер-лиги не проиграл больше матчей в этом году.

В топ-5 лигах больше поражений лишь у «Вердера» (20), «Эмполи» (20) и «Альмерии» (24).

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