У «Челси» 19 поражений в АПЛ в 2023 году – больше всех
«Челси» проиграл 19 матчей в АПЛ в 2023 году.
Ни один клуб Премьер-лиги не проиграл больше матчей в этом году.
В топ-5 лигах больше поражений лишь у «Вердера» (20), «Эмполи» (20) и «Альмерии» (24).
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Почу такое не под силу.
Если владелец идиот, то конечно сложно
Эта ситуация несравнима с МЮ, там никто настолько массово и агрессивно не требует убрать Тен Хага.
Варианты всегда есть - Почеттино для многих казался идеальным вариантом, а по факту команда играет хуже чем при Поттере хотя у того и трансферов не было и предсезонки (тоже конечно по итогу раздевалку потерял).
Конте возможно, Флик вон сб. Германию преобразил.))