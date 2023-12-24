Шнякин о комментариях на Sports.ru о нем: «Да что вы знаете о народной любви?! Местами шедевры, кстати»

Дмитрий Шнякин оценил комментарии на Sports.ru.

выложил скриншоты некоторых комментариев к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

«Да что вы знаете о народной любви?! 👹❤️ Местами шедевры, кстати», – написал комментатор « » в телеграм-канале.

Шнякин сам пришел в комментарии к этой новости и написал: «В комментариях .ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом». А также: «Готов пригласить самого лютого хейтера, автора самого заплюсованного хейт-коммента, бахнуть по пивку, послушать репортаж. Или в комментаторскую».

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