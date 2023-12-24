Шнякин о комментариях на Sports.ru о нем: «Да что вы знаете о народной любви?! Местами шедевры, кстати»
Дмитрий Шнякин оценил комментарии на Sports.ru.
Шнякин выложил скриншоты некоторых комментариев к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.
«Да что вы знаете о народной любви?! 👹❤️ Местами шедевры, кстати», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.
Шнякин сам пришел в комментарии к этой новости и написал: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом». А также: «Готов пригласить самого лютого хейтера, автора самого заплюсованного хейт-коммента, бахнуть по пивку, послушать репортаж. Или в комментаторскую».
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Уж не говоря о том, что люди работающие на футболе по 10+ лет вообще не одупляют, что свистят и показывают судьи.
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«Шнякин схватил рюмку водки и плеснул мне в лицо»
Больше всего xpeнaчy Трушечкина, собравшего весь букет дефектов дикции, популярных на Матч-ТВ: присвист, гундосость и кряхтение. Лютая смесь.
Только вот один, имхо, неприятный момент, что те словили звезду став известными и популярными в профессии (как и некий Василий, к слову), то Шнякину до подобного далеко, а звезду уже поймал, как и "брат-близнец" Нагучев.
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Дмитрий, респект!