Шнякин о комментариях на Sports.ru о нем: «Да что вы знаете о народной любви?! Местами шедевры, кстати»

Теги премьер-лига Россия телевидение фото Sports.ru Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин оценил комментарии на Sports.ru.

Шнякин выложил скриншоты некоторых комментариев к новости на Sports.ru о том, что он признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

«Да что вы знаете о народной любви?! 👹❤️ Местами шедевры, кстати», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале.

Шнякин сам пришел в комментарии к этой новости и написал: «В комментариях Sports.ru мощно хреначат, около стадионов люди делятся позитивом». А также: «Готов пригласить самого лютого хейтера, автора самого заплюсованного хейт-коммента, бахнуть по пивку, послушать репортаж. Или в комментаторскую».

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48 комментариев
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Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
+107
-4
+103
Просто люди хотят от комментатора чтобы он комментировал футбол, как это не странно.А в России они вместо этого весь матч пересказывают твиттер Романо и Мэтта Лоу.

Уж не говоря о том, что люди работающие на футболе по 10+ лет вообще не одупляют, что свистят и показывают судьи.
+59
-8
+51
Даже тут несмешные комменты выбрал, да что ты будешь делать!
+31
0
+31
Дима, если читаешь, пиши в лс
У меня для тебя платный проогноз на апл
+30
-5
+25
Ответ Oleg Olegov
Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
Под пивом он тебе объяснит за "хейт"
+18
-3
+15
Народная любовь тут у черданцева с Губерниевым! Шнякину до этого ещё далеко)))
+13
-2
+11
Ответ Oleg Olegov
Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
Шнякин прокомментирует как ты пьешь пиво и уйдет
+7
-1
+6
Ответ Guillermo
Даже тут несмешные комменты выбрал, да что ты будешь делать!
По уровню чувства юмора. 🤷🏻‍♂️
+5
0
+5
Ответ Oleg Olegov
Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
Олег Олегов после встречи:
«Шнякин схватил рюмку водки и плеснул мне в лицо»
+5
0
+5
Шнякина стебут в комментах, а он за "народную" любовь принимает хд
+5
-1
+4
Ответ Кефтеме
Это не стёб , а хейт
то есть люди ненавидят человека за то, что он комментирует не так, как им нравится?
+4
0
+4
Ответ Log in
Ха, ну кстати да, и за дело. Только вот один, имхо, неприятный момент, что те словили звезду став известными и популярными в профессии (как и некий Василий, к слову), то Шнякину до подобного далеко, а звезду уже поймал, как и "брат-близнец" Нагучев.
Ну нагучев, как комментатор сильнее шнякина
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
Только отца тоже бери, пусть пару советов ему даст
+3
0
+3
Ответ Oleg Olegov
Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
ну у тебя блестящий комментарий. Шнякину до такого еще учиться и учиться
+3
0
+3
Какой важный курица
+3
0
+3
Ответ Кирилл Кожанов
Ну не зассал тащемта...
Кривохарченко тоже прям сюда в комменты приходил пообщаться, вышло конструктивно, а не с бугагашками про народную любовь
+3
-1
+2
Ответ Гол в девятину
Просто люди хотят от комментатора чтобы он комментировал футбол, как это не странно.А в России они вместо этого весь матч пересказывают твиттер Романо и Мэтта Лоу. Уж не говоря о том, что люди работающие на футболе по 10+ лет вообще не одупляют, что свистят и показывают судьи.
Посмотрел Интер-Лечче с коментом Жичкина. Отлично комментировал.
+6
-4
+2
Ответ LaffyTaffy
Олег Олегов после встречи: «Шнякин схватил рюмку водки и плеснул мне в лицо»
Тогда придется сменить ник на Пирожок Пирожков)
+2
0
+2
Что общего у ЗМ Месси последнем и призе комментатору года Шнякину?Обе награды вручили из жалости
+5
-3
+2
Ответ Guillermo
Даже тут несмешные комменты выбрал, да что ты будешь делать!
Ну не, почему. Про Твалтвадзе прекрасно, ящетаю)))
+1
0
+1
Топлю за Интершум.
Больше всего xpeнaчy Трушечкина, собравшего весь букет дефектов дикции, популярных на Матч-ТВ: присвист, гундосость и кряхтение. Лютая смесь.
+1
0
+1
Ответ charly_54
Народная любовь тут у черданцева с Губерниевым! Шнякину до этого ещё далеко)))
Ха, ну кстати да, и за дело.
Только вот один, имхо, неприятный момент, что те словили звезду став известными и популярными в профессии (как и некий Василий, к слову), то Шнякину до подобного далеко, а звезду уже поймал, как и "брат-близнец" Нагучев.
+2
-1
+1
Да не бомбит у меня!!!
+1
0
+1
Дима, помаши рукой!
+1
0
+1
Ответ Гол в девятину
Просто люди хотят от комментатора чтобы он комментировал футбол, как это не странно.А в России они вместо этого весь матч пересказывают твиттер Романо и Мэтта Лоу. Уж не говоря о том, что люди работающие на футболе по 10+ лет вообще не одупляют, что свистят и показывают судьи.
Вот да. Что происходит на поле вообще не понимают, как-будто это не их работа
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Ответ Кефтеме
Обе награды вручили потому что они лучшие , хватит ныть , спортс наживается на вас
Месси украл у Ван Дейка ЗМ это факт
Ван Дейку просто надо было 45 голов за сезон забить чтобы выиграть ЗМ
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Ответ Oleg Olegov
Я так понимаю у меня появился шанс на пиво со Шнякиным
тёплую балтику из стаканчика для карандашей будешь?
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Хорошо, когда есть самоирония!
Дмитрий, респект!
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Ну не зассал тащемта...
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Ответ _Вестерфельд
Люблю Шнякина, но ради пивка с ним готов вылить на него все известные мне помои. Пивко с меня в азбуке вкуса на ленинградке. А то мои собутыльники все наскучили уже.
Хе-хе, шоколадные трубочки в той Азбуке на Ленинградке - это десерт богов))
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