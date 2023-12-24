Президент «Наполи» предложил организовать элитную Серию Е: «Только команды с большой фан-базой. В НБА переполненные арены»

Президент «Наполи» предложил создать элитную Серию Е.

– Я бы сделал серию E, где E означает элита. Только клубы со значительным количеством болельщиков.

« », который дает экономические гарантии, не смог бы уйти из Серии D. « », имеющий базу в миллион двести тысяч болельщиков, не может оставаться там, где он есть.

А в Серии А будут города с двадцатитысячным населением, которые не продают и десяти тысяч билетов.

К семи-восьми командам, которые доминируют в таблице, давайте добавим еще семь, у которых могут быть такие же амбиции. И будет 14 клубов в элитной серии. Затем две группы Серии А по двадцать команд. А все остальное – дилетантство.

– Но элитные лиги закрыты.

– Есть пример баскетбола в Америке. Там переполненные арены. На матч «Лейкерс» вы не можете достать билет.

Тогда спросите себя, сколько они зарабатывают. А некоторые возражают, что не будет хватать соревновательного духа. Все это неправда, – сказал .

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