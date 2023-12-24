Президент «Наполи» предложил организовать элитную Серию Е: «Только команды с большой фан-базой. В НБА переполненные арены»

Теги Палермо серия А Италия НБА Наполи Бари Аурелио Де Лаурентис Д2 Италия Д3 Италия Д4 Италия Суперлига Европы Футбол

Президент «Наполи» предложил создать элитную Серию Е.

– Я бы сделал серию E, где E означает элита. Только клубы со значительным количеством болельщиков.

«Палермо», который дает экономические гарантии, не смог бы уйти из Серии D. «Бари», имеющий базу в миллион двести тысяч болельщиков, не может оставаться там, где он есть.

А в Серии А будут города с двадцатитысячным населением, которые не продают и десяти тысяч билетов.

К семи-восьми командам, которые доминируют в таблице, давайте добавим еще семь, у которых могут быть такие же амбиции. И будет 14 клубов в элитной серии. Затем две группы Серии А по двадцать команд. А все остальное – дилетантство.

– Но элитные лиги закрыты.

– Есть пример баскетбола в Америке. Там переполненные арены. На матч «Лейкерс» вы не можете достать билет.

Тогда спросите себя, сколько они зарабатывают. А некоторые возражают, что не будет хватать соревновательного духа. Все это неправда, – сказал Аурелио Де Лаурентис.

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53 комментария
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Белый — это элегантный
красный — это красивый
синий — это свежесть
Е — это елита
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Выскочили на пару сезонов наверх из своей собственной тотенхемовщины, а уже Ылитой себя считает
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Ну Наполи к элите точно не отнесешь, особенно с их стадионом где из туалетов все льется прямо на головы болельщикам 🤦‍♂️
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+41
Дед, попади хотя бы в еврокубки по итогу сезона, а потом уже толкай свои бредовые идеи
+25
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Идея этих футбольных глобализаторов вполне понята: в мире должно остаться 20-30 клубов, за которые все и должны болеть, деньги должны доставаться только им. Остальные должны умереть. Надеюсь, этого никогда не случится.
+21
0
+21
Больной дед всегда славился такими речами.
+12
-2
+10
Ответ Andrey Maximkin
Выскочили на пару сезонов наверх из своей собственной тотенхемовщины, а уже Ылитой себя считает
Верно, раз за 30 лет выиграли Сериал 🤭
+13
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+9
Ответ Andrey Andreev
Дед, попади хотя бы в еврокубки по итогу сезона, а потом уже толкай свои бредовые идеи
Какие еврокубки? Середина таблицы ждет.
+9
-1
+8
Разделение команд на элиту и всех остальных это какой-то спортивный фашизм.
+9
-1
+8
Ответ Сити 07
Ну Наполи к элите точно не отнесешь, особенно с их стадионом где из туалетов все льется прямо на головы болельщикам 🤦‍♂️
смысл тогда в них ходить? можно сразу дела делать на впереди сидящего
+6
0
+6
Ответ Сити 07
Верно, раз за 30 лет выиграли Сериал 🤭
А Ливерпуль раз в 30 лет АПЛ
+11
-5
+6
Лучше б а Италию инфраструктуру и стадионы в порядок привели
А то толпа фанатов их радует, а условия для них- и так сойдёт
+7
-1
+6
Ответ Wokulski
Идея этих футбольных глобализаторов вполне понята: в мире должно остаться 20-30 клубов, за которые все и должны болеть, деньги должны доставаться только им. Остальные должны умереть. Надеюсь, этого никогда не случится.
В этом и цель Суперлиги. Все должно доставаться 20-30 клубам, а остальные должны умереть.
+5
0
+5
То есть Наполи в лиге не будет?
+6
-1
+5
Как уже достали со своим заработком и закрытыми лигами. В НХЛ и НБА это интересно так как давно играют с этим форматом, но мне нравится наблюдать за подвалом как команды борются за выживание и например матч МС ливерпуль смотреть дважды за сезон, а не каждый месяц ибо надоест.
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0
+4
А нам надо создать серию Э (Энергоресурсы) и серию Г (Госбюджет)😁
+10
-6
+4
Стадион бы Наполи для начала построить современный тыщ на 50, чтобы заявляться в элиту. А так, бредни конечно. Серия Е... Угу. А чего не сразу Deluxe Golden Diamond League?
+4
0
+4
Ответ Vitto
Это не их стадион, а муниципальный.
Но отремонтировать то его де Лаурентис мог бы хотя бы ?
+4
0
+4
Жаль, что в итальянском нет буквы Ё. Ё-мобиль, Ё-лига, Ё-Де Лаурентис. Он, кстати, не припоздал с идеей создания - Наполи уже на 7м месте ползёт...
+4
-1
+3
Захотел свою ФНЛ
+2
0
+2
Вот, перед нами фанат Суперлиги.

«Они думают про людей и конкуренцию, и все будет бесплатно» - кококо.
+2
0
+2
это типа местная итальянская суперлига?)
+2
0
+2
Ответ scorp19
Разделение команд на элиту и всех остальных это какой-то спортивный фашизм.
пока только апартеид
+2
0
+2
Ответ Andrey Maximkin
Выскочили на пару сезонов наверх из своей собственной тотенхемовщины, а уже Ылитой себя считает
Бари и Палермо он по той же причине выделяет?
+2
0
+2
Ответ Евгений Резцов
А Ливерпуль раз в 30 лет АПЛ
причем тут Ливерпуль?
+3
-1
+2
Ответ Евгений Резцов
А Ливерпуль раз в 30 лет АПЛ
а за 150 лет Ливер только на один титул уступает мю и че
+2
0
+2
Предлагаю переименовать нашу РПЛ в Серию Г
+1
0
+1
Лучше АУЕ
+3
-2
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Ответ Е.Р.
И чтобы можно было грабить корованы
Зачем коров грабить?
+1
0
+1
Ответ Алекс 777
смысл тогда в них ходить? можно сразу дела делать на впереди сидящего
Вспомнился анекдот: ты разбрызгивай!..
+1
0
+1
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