Президент «Наполи» предложил организовать элитную Серию Е: «Только команды с большой фан-базой. В НБА переполненные арены»
Президент «Наполи» предложил создать элитную Серию Е.
– Я бы сделал серию E, где E означает элита. Только клубы со значительным количеством болельщиков.
«Палермо», который дает экономические гарантии, не смог бы уйти из Серии D. «Бари», имеющий базу в миллион двести тысяч болельщиков, не может оставаться там, где он есть.
А в Серии А будут города с двадцатитысячным населением, которые не продают и десяти тысяч билетов.
К семи-восьми командам, которые доминируют в таблице, давайте добавим еще семь, у которых могут быть такие же амбиции. И будет 14 клубов в элитной серии. Затем две группы Серии А по двадцать команд. А все остальное – дилетантство.
– Но элитные лиги закрыты.
– Есть пример баскетбола в Америке. Там переполненные арены. На матч «Лейкерс» вы не можете достать билет.
Тогда спросите себя, сколько они зарабатывают. А некоторые возражают, что не будет хватать соревновательного духа. Все это неправда, – сказал Аурелио Де Лаурентис.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
красный — это красивый
синий — это свежесть
Е — это елита
А то толпа фанатов их радует, а условия для них- и так сойдёт
«Они думают про людей и конкуренцию, и все будет бесплатно» - кококо.