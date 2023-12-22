Президент «Наполи»: «Надо было уволить Гарсию на презентации. Он сказал, что не видел наших игр. Было бы достаточно, если бы он сохранил футбол Спаллетти»

Аурелио Де Лаурентис жалеет о назначении Руди Гарсии главным тренером «Наполи».

Француз возглавил команду летом и был уволен в середине ноября.

«На презентации я должен был сказать: «Я представил вам его, а теперь он уходит». Он сказал мне, что не знал, что собой представляет «Наполи», не видел ни одной игры. Он повторил это несколько раз.

Было бы достаточно, если бы сохранил тот футбол, который поставил Спаллетти. Вместо этого он потребовал, чтобы я уволил отличного тренера, чтобы привести кого-то своего», – заявил президент « » в интервью Corriere dello Sport.

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