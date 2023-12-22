Президент «Наполи»: «Надо было уволить Гарсию на презентации. Он сказал, что не видел наших игр. Было бы достаточно, если бы он сохранил футбол Спаллетти»

Теги Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Руди Гарсия Футбол

Аурелио Де Лаурентис жалеет о назначении Руди Гарсии главным тренером «Наполи».

Француз возглавил команду летом и был уволен в середине ноября.

«На презентации я должен был сказать: «Я представил вам его, а теперь он уходит». Он сказал мне, что не знал, что собой представляет «Наполи», не видел ни одной игры. Он повторил это несколько раз.

Было бы достаточно, если бы Гарсия сохранил тот футбол, который поставил Спаллетти. Вместо этого он потребовал, чтобы я уволил отличного тренера, чтобы привести кого-то своего», – заявил президент «Наполи» в интервью Corriere dello Sport.

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6 комментариев
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Жалеть надо о себе. Чтобы сохранить уровень, который был при Спалетти, надо быть тренером уровня Спалетти. "Сохранить" же "футбол Спалетти" вообще невозможно: это не консервы. Просто Де Лаурентис понимает в коммерции, а в футболе полный ноль.
+15
0
+15
Даже Спаллетти не сохранил бы футбол Спаллетти. Очевидно было, что Наполи не смог бы сыграть в этом сезоне так же, как в прошлом. Надо быть совсем тупым, чтобы ожидать, что в новом сезоне с новым тренером команда будет достигать тех же результатов. Непрофессионализм итальянских футбольных руководителей уже не первый сезон ведёт к краху Серии А
+6
0
+6
Ответ ArnoNeputevy
Жалеть надо о себе. Чтобы сохранить уровень, который был при Спалетти, надо быть тренером уровня Спалетти. "Сохранить" же "футбол Спалетти" вообще невозможно: это не консервы. Просто Де Лаурентис понимает в коммерции, а в футболе полный ноль.
Такой же Федун - только фартовый ))
Неспроста он первый вылез поддерживать Суперлигу после решения суда , когда остальные промолчали или отказались!
+3
0
+3
Лучано, прости нас чудаков на букву "м"!
+3
-1
+2
очередной бывший сотрудник Наполи которого хейтит этот мужик. желаю максимум 5 место в чемпе
+1
0
+1
Ответ Kubinec_
очередной бывший сотрудник Наполи которого хейтит этот мужик. желаю максимум 5 место в чемпе
Им больше подойдёт 7-е
+2
-1
+1
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