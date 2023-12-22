Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный с днем рождения: «Один за всех – и все за одного!»

Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный с днем рождения.

Московскому клубу исполнилось 77 лет.

«Поздравляем хоккейный «Спартак» с днем рождения! Желаем парням как можно больше побед! Один за всех – и все за одного!» – написали в телеграм-канале футбольного клуба.

Сегодня, 22 декабря также день рождение отмечает хоккейный ЦСКА.

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