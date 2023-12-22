Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный с днем рождения: «Один за всех – и все за одного!»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия КХЛ Хоккей

Футбольный «Спартак» поздравил хоккейный с днем рождения.

Московскому клубу исполнилось 77 лет.

«Поздравляем хоккейный «Спартак» с днем рождения! Желаем парням как можно больше побед! Один за всех – и все за одного!» – написали в телеграм-канале футбольного клуба.

Сегодня, 22 декабря также день рождение отмечает хоккейный ЦСКА. 

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хоккейный Спартак с Днюхой! В этом сезоне команда радует победами. Но, не загадываем, а скрещиваем пальцы и надеемся на положительный результат!
+5
-1
+4
👍👏👌
+1
-1
0
Поздравляем! Всех благ и будущих побед!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий