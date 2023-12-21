Заочный спор лидеров Ла Лиги: кто будет первым по итогам 18-го тура?

Чемпионат Испании по футболу – в аналитике Olimpbet. 21 декабря «Жирона» сыграет в Севилье с «Бетисом», а мадридскому «Реалу» предстоит гостевая встреча с «Алавесом».

Ла Лига. 18-й тур. «Бетис» – «Жирона». 22 декабря, 00:00 (время Астаны)

В активе севильцев самая продолжительная беспроигрышная серия в Примере, насчитывающая уже 12 матчей. При этом «Бетис» занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице, уступая лидирующей «Жироне» 17 очков.

Вне всяких сомнений: команда Анхеля Мичела – главная сенсация текущего сезона. Позади уже почти половина дистанции чемпионата, а каталонцы продолжают опережать абсолютно всех, включая мадридский «Реал» и соседей по региону из «Барселоны».

Но обыграть на выезде «зелено-белых» и остаться на верхней строчке Ла Лиги «бело-красным» будет неимоверно тяжело. И не только из-за того, что «Бетис» в сезоне-2023/24 на своем поле еще никому не проигрывал, но еще и по той причине, что в десяти последних очных дуэлях «Жирона» смогла добиться с севильцами лишь одной ничьей, а в девяти других случаях уступила.

Однако на этот раз аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в этой паре и даже отдают небольшое предпочтение каталонцам: П1 – 2.83, Х – 3.68, П2 – 2.44. Наиболее вероятный счет матча на арене «Бенито Вильямарин», по версии самого популярного букмекера страны, ничья 1:1 с кэфом 6.64.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции «Көп рақмет» от OLIMPBET до 27 декабря 2023 года!

Ла Лига. 18-й тур. «Алавес» – «Реал Мадрид». 22 декабря, 02:30

К началу этой встречи уже станет известен результат матча «Бетис» – «Жирона», поэтому футболисты «Реала» будут знать, появится ли у них возможность выйти на первое место в таблице чемпионата Испании по итогам 18-го тура.

Впрочем, в любом случае, «галактикос» едут в гости к «анчоусам» играть исключительно на победу. Последние, напомним, занимают 13-е место и набрали всего одно очко в трех предыдущих матчах Примеры.

Два предыдущих визита «королевского клуба» на стадион «Мендисорроса» сложились для «сливочных» одинаково удачно – оба раза столичная команда громила соперника со счетом 4:1.

Вот и сейчас эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что у «Реала» есть прекрасные перспективы взять три очка: П1 – 6.38, Х – 4.18, П2 – 1.56. При этом даже вероятность победы гостей с перевесом в три мяча оценивается кэфом 4.65 – это ниже, чем простой выигрыш хозяев.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел «Трансляции Live» и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.