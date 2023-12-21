Тухель о «Баварии»: «После поражения во Франкфурте мы одержали три победы. У нас очень хороший показатель очков в среднем за матч»

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался после матча Бундеслиги с «Вольфсбургом» (2:1).

«Игроки заслужили самых лучших комплиментов – в конце матча соперник показал силу. К сожалению, во втором тайме мы потеряли контроль после пропущенного гола и проведенных замен. Поэтому пришлось обороняться до самого конца матча, получилось удачно.

После поражения во Франкфурте мы одержали три победы, мы здорово отреагировали, тем более учитывая ситуацию с травмированными и больными игроками.

У нас очень хороший показатель очков в среднем за матч. Моральный дух и настрой команды на протяжении многих недель тоже был на высоте. Но нам нужно продолжать работать над собой», – сказал главный тренер «Баварии».

По итогам осенней части сезона мюнхенцы занимают 2-е место в Будеслиге, отставая от «Байера» на 4 очка и имея на игру меньше.

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1 комментарий
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Травмы, усталость и ограниченность состава - да, но всё же не соперник показал силу, а Бавария слабую игру во втором тайме, это нужно просто признать.
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