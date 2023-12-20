Нуну возглавил «Ноттингем Форест», идущий 17-м в АПЛ. Контракт – на 2,5 года

Теги премьер-лига Англия трансферы Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту Футбол

Новым тренером «Ноттингем Форест» стал Нуну Эшпириту Санту.

49-летний специалист подписал с клубом, идущим на 17-м месте в таблице АПЛ, контракт сроком на 2,5 года. Первый матч во главе команды он проведет в субботу, 23 декабря – дома против «Борнмута».

Фото: twitter.com/NFFC

Ранее Нуну работал с «Риу Аве», «Валенсией», «Порту», «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». Его последний клуб – саудовский «Аль-Иттихад», где, как сообщалось, он конфликтовал с Каримом Бензема.

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8 комментариев
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Рассчитывают на чудо, позвали Санту
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Ответ ЗлойМайор
Все, теперь все португальцы из Вулвз и тд переходят в Форест?)
Там дело было в Мендеше, а не в Нуну🤦🏻‍♂️
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Ну ну. посмотрим что из этого выйдет.
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