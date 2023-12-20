Новым тренером «Ноттингем Форест» стал Нуну Эшпириту Санту.

49-летний специалист подписал с клубом, идущим на 17-м месте в таблице , контракт сроком на 2,5 года. Первый матч во главе команды он проведет в субботу, 23 декабря – дома против «Борнмута».

Фото: twitter.com/NFFC

Ранее Нуну работал с «Риу Аве», «Валенсией», «Порту», «Вулверхэмптоном» и «Тоттенхэмом». Его последний клуб – саудовский «Аль-Иттихад», где, как сообщалось, он конфликтовал с Каримом Бензема.

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