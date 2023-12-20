Гризманн сделал дубль в игре с «Хетафе». Он 3-й бомбардир Ла Лиги – у Беллингема на 2 мяча больше

Антуан Гризманн результативно проводит сезон-2023/24.

32-летний нападающий «Атлетико» и сборной Франции дважды поразил ворота «Хетафе» в 18-м туре чемпионата .

забил 10-й и 11-й (с пенальти) голы в этом сезоне Ла Лиги и занимает третье место в списке бомбардиров, отставая от из «Хетафе», реализовавшего пенальти на 93-й минуте этого матча, на один мяч.

Лидирует в списке бомбардиров хавбек «Реала» . « » проведет последний матч в году 21 декабря – дома против «Алавеса».

С учетом Лиги чемпионов Гризманн забил 16-й гол в 23 играх сезона. Его статистика – здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Хетафе» (3:3).

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