«Ман Сити» оштрафовали на 120 тысяч фунтов за поведение игроков в концовке матча АПЛ с «Тоттенхэмом». Холанд накричал на судью Хупера из-за его решений

«Ман Сити» оштрафовали за поведение игроков в матче с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов из-за того, что игроки команды окружили судью матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма» в воскресенье, 3 декабря.

В «Манчестер Сити» признали, что им не удалось не допустить неподобающего поведения своих игроков на 94-й минуте. Независимая комиссия по урегулированию наложила санкцию после слушания», – говорится в сообщении официального представителя ассоциации Англии.

« » и «Тоттенхэм» сыграли вничью (3:3) в 14-м туре .

На 94-й минуте матча главный арбитр Саймон Хупер остановил игру через некоторое время после фола на , помешав Джеку Грилишу выбежать к воротам « » один на один. В результате Эмерсон и Холанд получили желтые карточки – норвежец был предупрежден за споры с судьей.

Впоследствии Хупер не назначил пенальти поле падения Мануэля Аканджи в штрафной площади во время борьбы с Оливером Скиппом.

После финального свистка Холанд эмоционально выражал недовольство решениями Хупера, крича на арбитра и активно жестикулируя.

Холанд накричал на судью Хупера после ничьей с «Тоттенхэмом» из-за его решений в концовке

Укажете на карте, где сделан этот кадр? В нашей новой географической игре