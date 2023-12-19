«Ман Сити» оштрафовали на 120 тысяч фунтов за поведение игроков в концовке матча АПЛ с «Тоттенхэмом». Холанд накричал на судью Хупера из-за его решений

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия судьи Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Саймон Хупер Эрлинг Холанд деньги Футбол

«Ман Сити» оштрафовали за поведение игроков в матче с «Тоттенхэмом».

«Манчестер Сити» был оштрафован на 120 тысяч фунтов стерлингов из-за того, что игроки команды окружили судью матча Премьер-лиги против «Тоттенхэма» в воскресенье, 3 декабря.

В «Манчестер Сити» признали, что им не удалось не допустить неподобающего поведения своих игроков на 94-й минуте. Независимая комиссия по урегулированию наложила санкцию после слушания», – говорится в сообщении официального представителя Футбольной ассоциации Англии. 

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью (3:3) в 14-м туре АПЛ.

На 94-й минуте матча главный арбитр Саймон Хупер остановил игру через некоторое время после фола Эмерсона на Эрлинге Холанде, помешав Джеку Грилишу выбежать к воротам «Тоттенхэма» один на один. В результате Эмерсон и Холанд получили желтые карточки – норвежец был предупрежден за споры с судьей.

Впоследствии Хупер не назначил пенальти поле падения Мануэля Аканджи в штрафной площади во время борьбы с Оливером Скиппом.

После финального свистка Холанд эмоционально выражал недовольство решениями Хупера, крича на арбитра и активно жестикулируя.

Холанд накричал на судью Хупера после ничьей с «Тоттенхэмом» из-за его решений в концовке

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8 комментариев
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А судей оштрафуют за ошибки?
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Надо держать себя в руках
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А Далота за возмущение удалили, каждое возмущение по одной карточке!
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Для сити намного хуже было бы, если бы игроки не отреагировали таким образом
Эти эмоции показывают, как они заряжены
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Все знают как сити штрафуют - сунь руку в мешок, сколько вытащишь, такой и штраф.
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А Хуперу ничего не будет за то что отобрал 2 очка
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Ответ T622222
Надо держать себя в руках
Дзюбе этого не обьяснишь
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