Фанаты «Эвертона» показывали красные карточки с логотипом АПЛ и надписью «коррумпирована». «Бернли» запрещал проводить акцию
Фанаты «Эвертона» обвинили АПЛ в коррупции на матче с «Бернли».
В субботнем матче 17-го тура АПЛ «Эвертон» одержал выездную победу над «Бернли» со счетом 2:0.
Во время матча несколько сотен болельщиков «Эвертона» на гостевом секторе показывали баннеры в виде красных карточек с изображением логотипа АПЛ и надписью «коррумпирована».
Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill
Отметим, что «Бернли» не согласовал акцию и запретил фанатам «ирисок» проносить баннеры.
Напомним, в ноябре АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за финансовые нарушения. Клубу также грозит снятие еще 9 очков, если он перейдет под внешнее управление – лига пока не одобрила приобретение «Эвертона» компанией 777Partners.
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Но если Эвертон выкинут напрямую в Чемпионшип и не дадут парашютные выплаты, то этот клуб полетит вниз по чемпионатам и вернется лет только через 10.