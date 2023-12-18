Фанаты «Эвертона» показывали красные карточки с логотипом АПЛ и надписью «коррумпирована». «Бернли» запрещал проводить акцию

Теги Эвертон премьер-лига Англия болельщики Бернли Футбол

Фанаты «Эвертона» обвинили АПЛ в коррупции на матче с «Бернли».

В субботнем матче 17-го тура АПЛ «Эвертон» одержал выездную победу над «Бернли» со счетом 2:0.

Во время матча несколько сотен болельщиков «Эвертона» на гостевом секторе показывали баннеры в виде красных карточек с изображением логотипа АПЛ и надписью «коррумпирована».

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

Отметим, что «Бернли» не согласовал акцию и запретил фанатам «ирисок» проносить баннеры.

Напомним, в ноябре АПЛ сняла с «Эвертона» 10 очков за финансовые нарушения. Клубу также грозит снятие еще 9 очков, если он перейдет под внешнее управление – лига пока не одобрила приобретение «Эвертона» компанией 777Partners.

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7 комментариев
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Из-за этого грабежа очков у меня появилась любимая команда в АПЛ, тем более усмановский друг их продает
+5
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+5
Ответ Ностальгическое Дерьмо
минус 20 очков с Эвертона
и 20 очков Гриффиндору
+4
0
+4
минус 20 очков с Эвертона
+3
0
+3
Болельщики обязаны как-то реагировать. Акция достаточно спокойная, в текущей ситуации надо действовать более ярко и заметно
+2
-1
+1
Чудеса, за мутные схемы прижали Эвертон, а у фанатов виновата АПЛ!
+1
-1
0
Ответ Тиджани Бабангида
Болельщики обязаны как-то реагировать. Акция достаточно спокойная, в текущей ситуации надо действовать более ярко и заметно
Отличный план. Чтобы АПЛ вообще закапал Эвертон. Пока шансы у Эвертона есть и суды еще впереди и наверное больше ничего особо страшного не сделают.
Но если Эвертон выкинут напрямую в Чемпионшип и не дадут парашютные выплаты, то этот клуб полетит вниз по чемпионатам и вернется лет только через 10.
+1
-1
0
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