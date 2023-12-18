Тухель про 3:0 со «Штутгартом»: «Победа «Баварии» абсолютно заслужена – очень доволен игрой. Против такого соперника это не само собой разумеющееся»
Томас Тухель назвал заслуженной победу «Баварии» над «Штутгартом».
Мюнхенский клуб выиграл со счетом 3:0 в матче Бундеслиги.
«Я очень доволен игрой. Против такого соперника это не само собой разумеющееся.
В начале матча мы были немного пассивны, но затем с каждой минутой прибавляли. С каждым выигранным единоборством мы становились увереннее при игре с мячом.
Победа абсолютно заслужена», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.
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