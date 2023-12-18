Тухель про 3:0 со «Штутгартом»: «Победа «Баварии» абсолютно заслужена – очень доволен игрой. Против такого соперника это не само собой разумеющееся»

Теги Бавария Штутгарт бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

Томас Тухель назвал заслуженной победу «Баварии» над «Штутгартом».

Мюнхенский клуб выиграл со счетом 3:0 в матче Бундеслиги.

«Я очень доволен игрой. Против такого соперника это не само собой разумеющееся.

В начале матча мы были немного пассивны, но затем с каждой минутой прибавляли. С каждым выигранным единоборством мы становились увереннее при игре с мячом.

Победа абсолютно заслужена», – сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

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2 комментария
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Да уж, не каждый раз Бавария Штудгарт обыгрывает
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Штутгарт конечно разочаровал
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